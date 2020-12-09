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Hentbol Süper Lig ekibi Güneysuspor'da 3 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

RİZE HABERLERİ  | 09.12.2020 14:45 | Son Güncelleme

Hentbol Süper Lig ekibi Güneysuspor'da 3 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

RİZE (AA) - Hentbol Süper Lig ekiplerinden Güneysuspor'da 3 sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Rıfat Özer, yaptığı açıklamada, "7 Aralık 2020 Pazartesi günü bir sporcuda Kovid-19 belirtilerinin olması nedeniyle sporcularımıza ve teknik ekibimize test uygulanmıştır. Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 sporcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımızın genel sağlık durumları iyidir. İzolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Özer, 2 kulüp çalışanının ise tedbir amacı ile izolasyona alındığını kaydetti.

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