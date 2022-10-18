Hentbolde Türkiye Kupası maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu

Hentbolde, 2022-2023 sezonu kadınlar ve erkeler Türkiye Kupası maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Türkiye Kupası 1. Eleme Turu ilk maçları 6 Aralık Salı günü, rövanş karşılaşmaları ise 20 Aralık Salı günü oynanacak. 8'li final karşılaşmaları ise 2-5 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Erkekler Türkiye Kupası 1. Eleme Turu ilk maçları ise 7-8 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 12-13 Aralık tarihlerinde oynanacak. Erkekler Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan takımlar, 30 Mart-2 Nisan 2023 tarihlerinde tur atlama mücadelesi verecek.

