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Hentol: Kadınlar Süper Lig

11.09.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentol: Kadınlar Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu oynanan 4 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor: 27-31

Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-31

Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 18-33

Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.: 31-29

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