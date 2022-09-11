Hentol: Kadınlar Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu oynanan 4 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor: 27-31

Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-31

Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 18-33

Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.: 31-29



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