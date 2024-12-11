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Henüz maçın 5. dakikada geriye düştüler! Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Bayern Münih, Shakhtar Donetsk karşısında zoru başardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.12.2024 08:12
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Devler Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Alman devi Bayern Münih, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı mücadelede Alman ekibi rakibi karşısında henüz 5. dakikada geriye düşse de pes etmedi ve karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. İşte detaylar...

Henüz maçın 5. dakikada geriye düştüler! Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Bayern Münih, Shakhtar Donetsk karşısında zoru başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Bayern Münih, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Arena AufSchalke'de oynanan mücadelede tam 6 gol kaydedilirken, kazanan 5-1'lik skorla Bayern Münih oldu.

5. DAKİKADA GERİYE DÜŞTÜLER

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Karşılaşmanın 5. dakikasında Bayern Münih, 5. dakikada Kevin'in ayağından gelene golle 1-0 mağlup duruma düşse de 11. dakikada bu gole Konrad Laimer ile yanıt verdi.

11'DE YANI GELDİ

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Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Konrad Laimer, 45. dakikada Thomas Müller ve penaltıdan 70. dakikada ile 90+3. dakikada Michael Olise ve 87. dakikada Jamal Musiala kaydetti.

MELER DÜDÜK ÇALDI

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Öte yandan karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yaptı.

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 12'ye yükseltti. 6. mağlubiyetini alan Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bayern Münih, Feyenoord'a konuk olacak. Shakhtar Donetsk ise Brest'i ağırlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı.

İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu.

Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi.

Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0

Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0

Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5

Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3

Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0

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Halil Umut Meler son dakika bayern munih şampiyonlar ligi
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