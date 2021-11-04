Yediğiniz bütün cheesecake'leri unutun! Bu Alman usulü cheesecake tarifine bayılacaksınız

Alman usulü cheesecake'in içerisinde bulunan quark peyniri, yüksek proteine ve oldukça düşük bir yağ oranına sahip. Bu nedenle eğer diyet yapıyorsanız pişmanlık duymadan bu cheesecake'i yiyebilirsiniz. Karşınızda lezzetiyle damağınızda muhteşem bir tat bırakan Alman usulü cheesecake tarifi...
MALZEMELER
Hamuru için:
1.5 su bardağı un
1 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
75 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay kaşığı kabartma tozu
Dolgusu için:
1 kg quark peyniri
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
2.5 su bardağı süt
2 adet yumurta
1 çay kaşığı limon suyu
Püf Noktası: Quark peyniri yerine labne peynir de kullanabilirsiniz.
HAZIRLANIŞI
Hamuru hazırlamak için;
Tereyağı, şeker, vanilya ve yumurtayı bir kaba alarak karıştırın.
Un ve kabartma tozunu da karışıma ilave edin.
Ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
Kullandığınız yumurtanın büyüklüğü değişiklik gösterebileceği için, duruma göre un miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.
Hazırladığınız hamurun üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 30-35 dakika dinlendirin.
24 ya da 28 cm'lik bir kelepçeli kalıbının tabanına pişirme kağıdı yerleştirin ve kenarlarını tereyağı ile yağlayın.
Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru çıkarın ve bir merdane yardımıyla kelepçeli kalıbın büyüklüğünde açın.
Sonrasında hamuru kelepçeli kalıba yerleştirin ve kenarlarındaki fazla hamurları bıçakla kesin.
Dolguyu hazırlamak için;
Quark peynirini ve toz şekeri mikserle çırpın.
Üzerine sıvı yağ, vanilya ve limon suyu ekleyip çırpmaya devam edin.
Yumurtaları tek tek ekleyerek iyice karışmasını sağlayın.
Vanilyalı toz pudingi ve sütü ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.
Karışımı hamurun üzerine dökün.
Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 180 derecelik fırında 55-60 dakika pişirin.
Üzerinin çatlamaması için ısıya dayanıklı bir kabın içine su koyun ve fırına yerleştirin.
Cheesecake piştiğinde fırından çıkarmadan soğutun.
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