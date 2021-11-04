YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yediğiniz bütün cheesecake'leri unutun! Bu Alman usulü cheesecake tarifine bayılacaksınız

Yediğiniz bütün cheesecake'leri unutun! Bu Alman usulü cheesecake tarifine bayılacaksınız

04.11.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlılar, hayatımızın vazgeçilmez yiyecekleri arasında. Bunun yanında hep aynı tatlı tarifleri yerine farklı lezzetler arıyor olabilirsiniz. Sizin için araştırdığımız hem hafif hem de oldukça lezzetli cheesecake tarifini bir kez denedikten sonra başka tatlı yemek istemeyeceksiniz. İşte Alman usulü cheesecake tarifi...

Yediğiniz bütün cheesecake'leri unutun! Bu Alman usulü cheesecake tarifine bayılacaksınız

Alman usulü cheesecake'in içerisinde bulunan quark peyniri, yüksek proteine ve oldukça düşük bir yağ oranına sahip. Bu nedenle eğer diyet yapıyorsanız pişmanlık duymadan bu cheesecake'i yiyebilirsiniz. Karşınızda lezzetiyle damağınızda muhteşem bir tat bırakan Alman usulü cheesecake tarifi...

ALMAN USULÜ CHEESECAKE TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1.5 su bardağı un

  • 1 adet yumurta

  • Yarım su bardağı şeker

  • 75 g tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

Dolgusu için:

  • 1 kg quark peyniri

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1 paket vanilya

  • 2.5 su bardağı süt

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • 1 paket vanilyalı toz puding (veya 50 g nişasta)

Püf Noktası: Quark peyniri yerine labne peynir de kullanabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

Hamuru hazırlamak için;

  • Tereyağı, şeker, vanilya ve yumurtayı bir kaba alarak karıştırın.

  • Un ve kabartma tozunu da karışıma ilave edin.

  • Ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

  • Kullandığınız yumurtanın büyüklüğü değişiklik gösterebileceği için, duruma göre un miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.

  • Hazırladığınız hamurun üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 30-35 dakika dinlendirin.

  • 24 ya da 28 cm'lik bir kelepçeli kalıbının tabanına pişirme kağıdı yerleştirin ve kenarlarını tereyağı ile yağlayın.

  • Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru çıkarın ve bir merdane yardımıyla kelepçeli kalıbın büyüklüğünde açın.

  • Sonrasında hamuru kelepçeli kalıba yerleştirin ve kenarlarındaki fazla hamurları bıçakla kesin.

  • Hamurun kabarmaması için çatal ile delikler açın.

Dolguyu hazırlamak için;

  • Quark peynirini ve toz şekeri mikserle çırpın.

  • Üzerine sıvı yağ, vanilya ve limon suyu ekleyip çırpmaya devam edin.

  • Yumurtaları tek tek ekleyerek iyice karışmasını sağlayın.

  • Vanilyalı toz pudingi ve sütü ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.

  • Karışımı hamurun üzerine dökün.

  • Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 180 derecelik fırında 55-60 dakika pişirin.

  • Üzerinin çatlamaması için ısıya dayanıklı bir kabın içine su koyun ve fırına yerleştirin.

  • Cheesecake piştiğinde fırından çıkarmadan soğutun.

  • Daha sonra cheesecake'i bir gün buzdolabında bekletip orman meyveleriyle veya meyveli soslarla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
PARTNERAslı Sümen'den Miss Turkey itirafıAslı Sümen'den Miss Turkey itirafı
Kızartma severlerin baş tacı olacakKızartma severlerin baş tacı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıldız oyuncunun aşk itirafı olay oldu!

Yıldız oyuncunun aşk itirafı olay oldu!

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Hayat kalitenizi arttıracak doğal probiyotikler bu tariflerde gizli!

Hayat kalitenizi arttıracak doğal probiyotikler bu tariflerde gizli!

En tatlı atıştırmalık! Evde hazırlamaya ne dersiniz?

En tatlı atıştırmalık! Evde hazırlamaya ne dersiniz?

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde tarif için en hassas ayar!

Tam ölçüsünde tarif için en hassas ayar!

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.