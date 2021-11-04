Yediğiniz bütün cheesecake'leri unutun! Bu Alman usulü cheesecake tarifine bayılacaksınız

Alman usulü cheesecake'in içerisinde bulunan quark peyniri, yüksek proteine ve oldukça düşük bir yağ oranına sahip. Bu nedenle eğer diyet yapıyorsanız pişmanlık duymadan bu cheesecake'i yiyebilirsiniz. Karşınızda lezzetiyle damağınızda muhteşem bir tat bırakan Alman usulü cheesecake tarifi...

ALMAN USULÜ CHEESECAKE TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

1.5 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

75 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

Dolgusu için:

1 kg quark peyniri

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

2.5 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı limon suyu

1 paket vanilyalı toz puding (veya 50 g nişasta)

Püf Noktası: Quark peyniri yerine labne peynir de kullanabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

Hamuru hazırlamak için;

Tereyağı, şeker, vanilya ve yumurtayı bir kaba alarak karıştırın.

Un ve kabartma tozunu da karışıma ilave edin.

Ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Kullandığınız yumurtanın büyüklüğü değişiklik gösterebileceği için, duruma göre un miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.

Hazırladığınız hamurun üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 30-35 dakika dinlendirin.

24 ya da 28 cm'lik bir kelepçeli kalıbının tabanına pişirme kağıdı yerleştirin ve kenarlarını tereyağı ile yağlayın.

Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru çıkarın ve bir merdane yardımıyla kelepçeli kalıbın büyüklüğünde açın.

Sonrasında hamuru kelepçeli kalıba yerleştirin ve kenarlarındaki fazla hamurları bıçakla kesin.

Hamurun kabarmaması için çatal ile delikler açın.

Dolguyu hazırlamak için;