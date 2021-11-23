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HEPA Türkiye, Macar ve Türk firmaları Growtech Fuarı'nda buluşturacak

23.11.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HEPA Türkiye, Macar ve Türk firmaları Growtech Fuarı'nda buluşturacak

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş, Antalya'da yarın başlayacak Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda (Growtech), Macar ve Türk firmaları bir araya getireceklerini bildirdi.

Aktaş, gazetecilere, yarın Anfaş Expo Center'da açılacak fuara, HEPA Türkiye olarak Macaristan'ın tarım sektöründe öne çıkan 12 firmasıyla katılacaklarını söyledi.

İhracatının önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine gerçekleştiren Macaristan'ın bölgeleri çeşitlendirmek ve doğuya açılma hedefiyle tanımlanan büyüme stratejileri arasında Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Macaristan Ulusal İhracat Stratejisi doğrultusunda hareket eden HEPA Türkiye, hizmet verdiği Macar şirketlerinin ürün ve hizmetlerini Türkiye pazarlarında tanıtarak, karşılıklı ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. HEPA Türkiye'nin sunduğu hizmetler arasında pazar araştırma raporları hazırlamak, şirketlerin doğru ve güvenilir yerel iş ortakları bulmalarına yardımcı olmak, Macaristan'dan ürün, hizmet ve teknoloji tedarik etmek isteyen Türk firmalarına tedarikçi sağlamak gibi hizmetler yer alıyor. HEPA Türkiye bu hizmetleriyle ülke ekonomilerinin büyümesinde önemli rol oynuyor."

- "Macaristan ve Türkiye arasında ticaret hacmine katkı sağlıyoruz"

Aktaş, Macaristan'ın Türkiye'ye yakınlığı sebebiyle ham madde ve yarı mamul açısından Türkiye'ye fayda sağlayacak bir ülke konumunda olduğunu, yatırımcılara da önemli avantajlar sunduğunu kaydetti.

HEPA Türkiye olarak Macaristan'dan ithalat yapmak isteyen Türk şirketlerine doğru tedarikçiyi, Türkiye'ye ihracat yapmak isteyen Macar şirketlerine ise doğru distribütörü bulmaları için ücretsiz danışmanlık sağladıklarını aktaran Aktaş, "Macaristan ve Türkiye arasında ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı, iki ülke stratejik hedefleri doğrultusunda 6 milyar dolar iş hacmine doğru yol alırken biz de bu konuda üstümüze düşeni yapıyoruz." diye konuştu.

Aktaş, Macaristan'da öne çıkan ve Türk şirketlerine katma değer sağlayarak onların ticari büyüme ve gelişmelerine, ihracatlarına katkı sağlayacak sektörler arasında tarım, gıda, sağlık, tıp teknolojileri, bilgi, iletişim teknolojileri (ICT), çevre, su teknolojileri, makine-elektronik ve otomotiv, hafif sanayi ve kimyasalların bulunduğunu söyledi.

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