Hepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayın

Pişirmeyi keyifli ve kolay hale getirecek bazı mutfak püf noktalarını topladık.

Buzdolabında hangi sebzelerin saklanmaması gerektiğini not edin

Birçok kişi hala tüm meyve ve sebzelerini sözde daha uzun süre taze tutmak için buzdolabında saklıyor ancak bu bir hata: Patatesler, domatesler, muzlar ve elmalar en iyi buzdolabının olmadan saklanır.

Patatesler düşük sıcaklıklar nedeniyle çok tatlı hale gelirken, yukarıdakilerin geri kalanı daha hızlı çürümeye başlar.

ETİ BUZDOLABINDA ÇÖZDÜRÜN

Et önceden çözülmelidir. Uygun bir kaseye koyun ve çözülene kadar buzdolabında bekletin. Eti suda bırakmayınız veya özellikle sıcak su altında tutmayınız, çünkü bu etin görünümünü ve tadını bozar.

PATATES PÜRESİ YAPMAK İÇİN BLENDER KULLANMAYIN

Blender püreyi hafif ve havadar değil yapışkan ve cıvık hale getirecektir. Patatesler için sadece basit bir ezici kullanın.

SÜTÜ BUZDOLABI KAPISINDA BULUNAN RAFA KOYMAYIN

Buzdolabı kapısı süt ürünlerini saklamak için mükemmel bir yer gibi görünüyor ancak aslında biraz daha yüksek bir sıcaklığa sahip. Ayrıca kapının açılması sütün raf ömrünü kısaltacak ekstra sıcaklık verecektir.

EKMEĞİ BUZDOLABINA KOYUN

Ekmek, serin ve kuru bir yerde, yani buzdolabında saklanmalıdır. İyi paketlendiğinden emin olun, böylece diğer kokuları emmesinin önüne geçin.

EN AZ İKİ KESME TAHTANIZ OLSUN

Mutfağınızda en az iki kesme tahtası bulunmalıdır. Biri et, balık diğeri ise pişirme gerektirmeyen yiyecekler için. Kirlenmeyi önlemek gereklidir çünkü çiğ et, yalnızca pişirme sırasında ölen tehlikeli bakteriler içerebilir.



