YEMEK

Hepimizin evinde var! O hastalığı ortadan kaldırıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

Hastalıkların başlıca sebepleri arasında sağlıksız beslenmenin geldiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Yılmaz Öztürk, rafine şeker tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, “Kakao kalbi koruyan bir içeriğe sahiptir. Tüketim esnasında şeker de olduğu için çikolata yerken kakao içeriği yüksek olan formları tercih etmek kalbi korur” dedi.

Hepimizin evinde var! O hastalığı ortadan kaldırıyor

Kalp hastalıklarının her geçen gün arttığına vurgu yapan Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Yılmaz Öztürk kalp sağlığını korumak için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi verdi. Öztürk, süt ve süt ürünlerinin günde 2-3 porsiyon tüketilmesinin, kolesterol dengesi ve D vitamini alımı adına katkı sağladığını dile getirdi.

Omega 3 için balık tüketin

balık
Dyt. Fatmagül Öztürk, haftada 2-3 kez balık tüketimine özen göstermenin omega-3 alımı için ideal olduğunu söyledi. Öztürk, “Somon, sardalya, alabalık, palamut, ton balığı omega-3 içeriği yüksek balıklardır. Izgara, fırında veya buğulama yemek sağlıklıdır” dedi.

Çavdar ve yulaf gibi tam buğday ürünlerin çözünür lif alımını desteklediğini ifade eden Öztürk, “Tam buğday ürünler kalp damar sağlığını korumaya, kuru baklagiller lif- posa alımına katkı sağlar. Yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya, kuru börülce haftada 2-3 kez tüketmek sağlıklıdır. Günde 3-4 porsiyon sebze ve 2-3 porsiyon meyve tüketmek, beslenmede dengeyi kurmak, posa- lif alımını destekleyerek kalp damar sağlığına katkıda bulunmak, tokluk süreçlerini uzatmaya katkı sağlayarak kilo kontrolüne destek olmak adına önemlidir” diye konuştu.

Yiyecekleri tuzsuz tercih edin

tuzsuz

Sert kabuklu yemişlerin haftada 5 kez kavurulmamış ve tuzlanmamış olanlarını tercih ederek, 25-30 gr düzeyinde ceviz, fındık veya badem tüketmenin önemine dikkat çeken Dyt. Öztürk, “Bu sayede kandaki kötü huylu kolesterolün (LDL kolesterol) düşmesine katkıları olur. Aşırı ve kontrolsüz tüketim kilo riskine sebep olacaktır. Kilo sorununuz varsa, diyetisyeninizin önerisine dikkat ediniz. Ağırlıklı zeytinyağı olmak üzere ayçiçek yağı, mısır özü, fındık yağı, avokado yağı gibi yağları tercih etmek, yağı yakmadan kullanmak gerekir. Tuzlanmış salamura gıdalardan uzak durun. Sofrada yemeklere pişerken eklenenin dışında tuz eklemeyin. Hazır soslardan, turşu, cips vb. gıdaları tüketmeyin. Ambalajlı gıdalarda sodyum içeriğine dikkat edin” ifadelerini kullandı.

Süt ve süt ürünleri günde 2/3 porsiyon tüketilebilir

süt

Süt ve süt ürünlerini günde 2-3 porsiyon tüketmenin, kolesterol dengesi ve D vitamini alımı adına katkı sağlayacağını ifade eden Öztürk, “Vücudun kolesterole olan ihtiyacını karşılamak ve kontrolsüz kolesterol üretimine destek olmamak adına, et, tavuk ve hindiyi günde 2-3 porsiyon tüketmek, görünür yağları uzaklaştırmak, derin yağda kızartma ve kavurma işlemlerine tabii tutmamak gerekir.

Yağ oranı yüksek olanları tercih etmemek gerekir. Rafine şeker tüketmeyin. Reçel, bal gibi gıdaları da kilo sorununuz yoksa az miktarlarda kalp hastaları için sağlıklıdır. Kakao Kalbi koruyan bir içeriğe sahiptir. Tüketim esnasında şeker de olduğu için çikolata yerken kakao içeriği yüksek olan formları tercih etmek kalbi korur” diye konuştu.

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