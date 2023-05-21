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Hepsi aylar içinde oldu! Kanseri atlatan yıldız Haller, takımını şampiyonluğa götürüyor...

21.05.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan müsabaka, Dortmund'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren gollerin 2'sini aylar sonra kanseri yenen Sebastien Haller kaydetti.

Hepsi aylar içinde oldu! Kanseri atlatan yıldız Haller, takımını şampiyonluğa götürüyor...

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son hafta öncesinde liderliğe yükseldi.

Lider Bayern Münih'in dün Leipzig'e 3-1 mağlup olmasının ardından Borussia Dortmund, Augsburg karşısında kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluğa çok yaklaştı.
Borussia Dortmund'un golleri, 58 ve 84. dakikalarda Haller ve 90. dakikada Brandt'tan geldi.

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Ligin bitimine bir hafta kala Borussia Dortmund, puanını 70'e yükseltip liderlik koltuğuna otururken, Bayern Münih 68 puanla ikinci sıraya geriledi.

Borussia Dortmund, son hafta evinde Mainz 05'i konuk edecek, Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.

KANSERİ YENDİ, ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

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2022 yılının temmuz ayında kanser teşhisi konan Sebastien Haller, 2023 senesinin ocak ayında kanseri yendi. Mayıs ayında sahaya çıkan Haller, Dortmund'un Augsburg'a karşı oynadığı maçta 2 gol atarak takımını liderliğe taşıdı.

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