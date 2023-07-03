Hepsi Grubu'nun Cemre Kemer'i şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

Bir dönem popüler olan ve sonrasında ayrılma kararı alan Hepsi grubunun 4 üyesinden yalnızca Gülçin Ergül şarkıcılığa devam ediyor. Eski üyelerden biri olan Cemre Kemer şimdilerde sosyal medyada iş birlikleri yapıyor. Instagram hesabında sıklıkla paylaşım yapan ünlü isim şezlong pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Eşi ve kızı ile tatile çıkan Cemre Kemer güzel havanın tadını çıkardı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü isim bakana bir daha baktırdı.

Karla adında bir kızı olan Kemer, "Sakin bir hayat yaşıyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. Kalan zamanımda sosyal medya işlerim oluyor, onlarla vakit geçiriyorum" ifadelerine yer vermişti.

17 Şubat 1985 tarihinde dünyaya gelen Kemer, 38 yaşındadır.

Şarkıcılık kariyerine bir ara veren Cemre Kemer, uzun zamandır sahnelerde uzak bir hayat sürüyor.

Cemre Kemer şu anda sosyal medyaya yönelmiş durumda.



