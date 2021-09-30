Hepsi grubu yıllar sonra bir arada! İşte son halleri

2000’li yılların başlarına damga vuran Hepsi grubunun üç üyesi bir araya geldi. Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Emir Medina hayatını birleştirdi. Çiftin geçtiğimiz temmuz ayında Karla adında kızları olmuştu.

Hepsi grubunun diğer iki üyesi Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı, grup arkadaşlarına bebek ziyaretine gitti. Yasemin Yörük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, çekildikleri bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmeyen Hepsi grubunun üyelerinin olduğu fotoğrafa hayranları beğeni yağdırdı. Ceren Kenar fotoğrafı, “Çok fazla duygu dolu, ifadeye dökemiyorum” notuyla paylaştı.

