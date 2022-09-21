Hepsiburada, 2 ayrı kampanyasıyla iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri için ön sipariş almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile şimdiye kadarki en gelişmiş iPhone serisini tümü dayanıklı ve sofistike bir tasarım, etkileyici kamera gelişmeleri ve yeni güvenlik özellikleriyle 2 ayrı kampanya kapsamında müşterileriyle buluşturuyor.

Hepsiburada'nın sunduğu ilk fırsat; alışveriş kredisiyle 3 ay takside sıfır vade farkı imkanı olurken, bu fırsatla Hepsiburada müşterileri, vade farkı ödemeden 3 ay taksit imkanıyla iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için ön sipariş verebiliyor ve 23 Eylül'den itibaren iPhone 14’lerine Hepsiburada kalitesi ve güvencesiyle kavuşabiliyor.

Ayrıca, 16 Eylül'de başlayan bir haftalık ön sipariş döneminde İstanbul, Ankara, İzmir'den verilen online siparişler, resmi satış günü olan 23 Eylül Cuma gecesi önceliklendirilerek kurye teslimatıyla adrese gönderilecek. Hepsiburada, öncelikli teslimat fırsatına lansman dönemi de devam edecek. 26 Eylül'e kadar verilen siparişler de aynı gün kurye ile teslim edilecek.

Hepsiburada "Eskiyi Yenile" kampanyasıyla eski telefonlarının bedel değerlendirmesi kadar indirim alarak iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ler ile değiştirebiliyor.

​​​​​​​Hepsiburada, yeni serinin son üyesi iPhone14 Plus için kısa zaman içinde ön sipariş alma hazırlıklarını da sürdürüyor.

