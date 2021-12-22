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Hepsiburada üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği

22.12.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HepsiJet’in Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmethan Yallagöz 1 Ocak 2022 itibarıyla Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı olarak atanırken, Pazarlama Grup Başkanlığı (CMO) görevini yürüten Ender Özgün ise bu görevine ek olarak 1 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere Büyüme ve Veri fonksiyonlarının sorumluluklarını da üstlenecek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, üst yönetimindeki yeni atama ve organizasyon değişikliklerini duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin lojistik organizasyonunun daha da geliştirilmesi hedefi çerçevesinde, halen Hepsiburada iştiraklerinden HepsiJet'in genel müdürü olarak görev yapan Mehmethan Yallagöz 1 Ocak 2022 itibarıyla Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı olarak atandı.

Kargo taşımacılığı ve teslimatı konusundaki deneyimi, Hepsiburada'nın depo operasyonlarındaki ve HepsiJet’teki liderliği ile önemli başarılara imza atan Mehmethan Yallagöz, yeni görevinde bugüne kadar operasyon grup başkanlığı altındaki tüm lojistik operasyonlarının yönetimini devralacak.

Hepsiburada'nın üst yönetiminde bir diğer değişiklik de pazarlama, büyüme ve veri alanlarında gerçekleşti. Hepsiburada’nın pazarlama ve büyüme hedeflerini bütünleşik bir pazarlama organizasyonu altında yönetmek üzere, halen şirketin Pazarlama Grup Başkanlığı (CMO) görevini yürüten Ender Özgün bu görevine ek olarak, 1 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere Büyüme ve veri fonksiyonlarının sorumluluklarını da üstlenecek.

- Mehmethan Yallagöz hakkında

Açıklamaya göre, daha önce kendi firmasıyla lojistik, depolama gibi alanlarda birçok firmaya danışmanlık hizmeti veren, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Mehmethan Yallagöz, Yurtiçi Kargo’da denetimden sorumlu başkan yardımcılığı ve müfettişliği, Markafoni’de lojistik operasyonlar grup direktörlüğü görevlerinde bulundu. Hepsiburada’ya 2017’de lojistik grup direktörü olarak katılan Yallagöz, 2019’dan bu yana HepsiJet Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

- Ender Özgün hakkında

Temmuz 2021'den bu yana Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı olarak görev yapan Ender Özgün ise Hepsiburada'ya katılmadan önce Vodafone Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Son olarak dijital dönüşüm, büyüme ve değer yönetimi ile segment stratejilerinin yönetimini üstlenen Özgün, iş hayatına 2005 yılında Procter&Gamble'da başlamış, burada pazarlama departmanında çeşitli yönetim rolleri üstlenerek marka yönetimi, müşteri deneyimi ve iletişim stratejisine odaklanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri ve İnşaat Mühendisliği bölümleri mezunu olan Özgün’ün, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri alanında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.

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