Hepsiburada'da bu yıl en çok satılan kozmetik ürünü "ayak maskeleri" oldu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada platformu üzerinden bu yıl en çok satılan kozmetik ürünü "ayak maskeleri" oldu.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, platform üzerinden bu yıl adet bazında en çok satın alınan kozmetik ürünleri arasında Mjcare ayak maskesi öne çıktı. Ayak maskesini, La Roche-Posay Effaclar Jel ve La Roche-Posay güneş kremi takip etti.

"En trend" kozmetik ürünü olarak makyaj grubunda Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara öne çıkarken, yeni ürünler içinde Jowe Cosmetic Kaş Şekillendirici Wax Kaş ürünü listenin yıldızları arasında yer aldı.

Cilt bakımında "yüz temizleme cihazları" en çok satılanlar arasında dikkati çekti. Polosmart PSC06 Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici, bu grupta yılın en çok satılan ürünü oldu.

Bu yıl en çok alınan parfümler ise Calvin Klein, Versace ve Burberry oldu. Parfümde en çok satın alınan ürün Calvin Klein'ın "Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfümü" olurken, onu Versace'nin "Eros Edt 100 ml Erkek Parfümü" izledi.

Hepsiburada, 2021'in en çok satan kozmetik ve parfüm ürünlerinde 29-30 Aralık'ta "sepette ek yüzde 10 net indirim" kampanyası düzenleyecek.

