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Hepsiburada’dan "Link Gelir"le ayda 5 bin TL’ye kadar kazanma fırsatı

31.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada’dan "Link Gelir"le ayda 5 bin TL’ye kadar kazanma fırsatı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın yeni programı "Link Gelir" ile kendi listelerini hazırlayıp çevresiyle paylaşanlar, bu listelerden alışveriş yapıldıkça 5 bin TL’ye kadar "Hepsipapel" kazanabilecekler.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket, hem bireysel hem de aile ekonomisi için müşterilerine önemli bir gelir elde etme fırsatı yaratacak Link Gelir programını duyurdu.

Son derece pratik bir şekilde işleyen uygulamadan faydalanmak için kullanıcıların favori ürünleriyle listeler oluşturması ve bu listeleri sevdikleriyle paylaşması gerekiyor. Kullanıcılar, bu listelerden yapılan alışverişlerden ürün fiyatının yüzde 10’u kadar Hepsipapel kazanıyor.

Ürünlerden ne kadar oranda kazanç sağlayacağını, seçtiği ürünleri listelerine ekledikten sonra satış fiyatının hemen altında bilgi olarak görebilen kullanıcılar, ayda 5 bin TL’ye kadar ek kazanç yaratabiliyor.

Hepsiburada müşterileri, beğendiği ve sevdiği ürünlerden oluşan listelerini sosyal mecralarında veya WhatsApp gibi mesaj uygulamalarını kullanarak kendi çevresiyle paylaşabiliyor.

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