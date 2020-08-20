Hepsiburada'dan pandemi döneminde girişimci kadınlara destek

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Mayıs 2017’de başlattığı ve kadınların ekonomiye katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına pandemi döneminde ilgi arttı.

Hepsiburada açıklamasına göre, dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının önemine inanan şirket, Mayıs 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına, 72 ilden yaklaşık dokuz bin kadın girişimci dahil oldu. Bu sayede girişimci kadınlar bir önceki yıla göre işlerini 66 kat büyüttü.

Kadınlara sunulan ek avantajlarla, ilave hiçbir yatırım yapmalarına gerek kalmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlayan bu program öncesinde Hepsiburada iş ortakları içinde kadın oranı yüzde 6 iken, pandemi dönemiyle de birlikte sunulan avantajlı fırsatlardan yararlanan, mağaza sahibi girişimci kadınların oranı yüzde 25’e yükseldi.

Sadece Mart-Haziran 2020 döneminde programa başvuran ve pazar yerinde mağaza açan kadın girişimci sayısında yüzde 140’a varan artış yaşandı. Hepsiburada’da girişimci kadınlar başta Anne-Bebek-Oyuncak, Doğal ve Organik Gıdalar, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Takı & Aksesuar, Moda & Tasarım kategorileri olmak üzere 19 ana kategoride satış yapıyor.