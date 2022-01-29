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  4. HepsiJet'ten "sipariş teslimatı yapan iş ortaklarının gelir artışına" ilişkin açıklama:

HepsiJet'ten "sipariş teslimatı yapan iş ortaklarının gelir artışına" ilişkin açıklama:

29.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"HepsiJet çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2 bin 95 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak yüzde 46 artmıştır" - "Çeşitli mecralarda '1 TL zam' olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu zam, yapılan yüzde 46'lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır"

İSTANBUL (AA) - HepsiJet, kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan iş ortaklarının 2022 için yıllık ortalama gelir artışının yüzde 46 olduğunu, çeşitli mecralarda "1 TL zam" olarak yansıtılan birim teslimat fiyatındaki yükselişin toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturduğunu bildirdi.

Hepsiburada'dan, HepsiJet'in sipariş teslimatını kendi şirketleri aracılığıyla yapan iş ortaklarının gelir artışlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, HepsiJet çatısı altında, kendi şirketleri aracılığıyla sipariş teslimatı yapan iş ortakları ile 2022'ye ait fiyat güncellemelerinin ocak ayı içerisinde yapıldığı anımsatıldı.

HepsiJet çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2 bin 95 iş ortağının 24 Ocak'ta açıklanan rakamlar sonrası 2022 için ortalama gelirlerinin yıllık yüzde 46 arttığı bildirildi.

Açıklamada, "Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış oranı dışında taşımacı iş ortaklarımıza destek amacıyla aralık ve ocakta ek yakıt katkısı yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

- "Yanlış algı oluşturulmak istenmektedir"

Açıklamada, çeşitli mecralarda "1 TL zam" olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışının yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu zam, yapılan yüzde 46'lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. HepsiJet, tüm imkanlarını seferber ederek ve yapabileceğinin en iyisini yaparak, şirketleri aracılığıyla teslimat yapan iş ortaklarının her zaman yanlarında olmaya devam edecektir. Sektörünün yerli sermayeli en büyük şirketi olarak çalışmalarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulları ve tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. Sürdürülebilir paydaşlık hukukundan taviz vermeden, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte kazanma ve büyüme prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz."

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