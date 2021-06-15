Her 3 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si ticari kartlarla gerçekleşiyor

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen ay ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 27,9 milyar TL olurken, ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı geçen yıla göre artarak yüzde 30'a ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

BKM, mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Verilere göre, mayıs ayı sonunda Türkiye'de 79 milyon adet kredi kartı, 141,5 milyon adet banka kartı ve 48,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Mayıs 2020 ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 269,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 115 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, Mayıs 2020'de salgının yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu.