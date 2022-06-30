Her 5 çocuktan biri Garanti BBVA Emeklilik ile BES'e adımını attı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Emeklilik, her 5 çocuktan birinin sisteme dahil olmasına ve erken yaşlarda birikim yapmasına katkı sağladı.

Garanti BBVA Emeklilik açıklamasına göre, emeklilik sektörü Temmuz 2022 itibarıyla, 18 yaş altı çocukların "Gönüllü BES"e dahil edilmesinin önünü açan düzenlemenin birinci yılını kutluyor. Geçen bir yıllık sürede Çocuklara BES'te toplam katılımcı sayısı sektörde 360 bin kişiye ulaştı. 18 yaş altı BES’te 208 milyon TL fon büyüklüğüne sahip olan Garanti BBVA Emeklilik, her 5 çocuktan birinin sisteme dahil olmasına ve erken yaşlarda birikim yapmasına katkı sağladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "Çocuklara BES uygulaması sektörümüzün uzun yıllardır beklediği bir gelişmeydi. 2021’de atılan adımla 18 yaş altı çocukların da bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi hem aileler hem de sektör açısından çok olumlu karşılandı. Devlet katkısının yüzde 30'a çıkmasıyla da Çocuklara BES’in avantajları daha da artmış oldu." ifadelerini kullandı.

Şirketlerinde, 18 yaş altı BES katılımcılarının yaşlarına baktıklarında yoğunluğun yeni doğan bebeklerden geldiğini, kendisi için henüz BES başlatmamış ebeveynlerin ise çocuklarının geleceği için daha hızlı hareket ettiğini gördüklerini belirten Göçer, şunları kaydetti:

"Çocuklarına BES yaptırmayı tercih eden ebeveynler ise 40'lı yaşlarında. Genç yaştaki ebeveynler genelde küçük çocukları için BES başlatıyor ve bu da onların daha uzun bir sürede daha büyük birikimlere ulaşılabilmesi anlamına geliyor. Ayrıca küçük yaşta BES’e dahil olan çocuklar adına katkı payı ödemelerine başlanması üniversite yaşına geldiklerinde güzel bir birikime sahip olmalarını da sağlıyor. Örneğin yeni doğan bir bebeğe BES yapıldığında ve aylık 250 TL katkı payı ödendiğinde, çocuk 18 yaşına geldiğinde ortalama 100 bin TL birikim elde ediyor. Emekliliğe kadar birikim yapmaya devam edilirse yaklaşık 580 bin TL'ye ulaşılıyor. Katkı payını artırmak, fon dağılım değişikliğini piyasalara göre değiştirmek ve de yüzde 30 devlet katkısıyla daha büyük birikimlere ulaşmak da mümkün."

Göçer, BES’te yeni uygulamaların gerçekleştiği ve katılımcının daha avantajlı olduğu dinamik bir dönemde olduklarını dile getirdi.

Ebeveynlerin bireysel emeklilik sistemine duyduğu güvenin de sektörün gelişimi açısından çok kıymetli olduğunu kaydeden Göçer, şunları aktardı:

"Yakın zamanda 'BES’te Hediye Sertifika' uygulaması hayata geçti. Bu sayede dilediğiniz kişiye BES yaptırabiliyor veya zaten BES’i olan birinin birikimine katkıda bulunabiliyorsunuz. Bu uygulama aynı zamanda Çocuklara BES tarafı için güzel bir gelişme oldu. Örneğin yeğeninize, arkadaşınızın çocuğuna karne veya doğum günü hediyesi olarak BES yaptırabiliyor, BES’i varsa vereceğiniz harçlık yerine birikimine katkıda bulunup geleceği için güzel bir fayda sağlayabiliyorsunuz.

Garanti BBVA Emeklilik olarak önümüzdeki dönemde 18 yaş altı BES’te 100 bini aşkın katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. BES alanında sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uzmanlığımızla, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak isteyen aileler için de bu alandaki en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz."

