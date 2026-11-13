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Her an imzayı atabilir! Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı

Teknik direktörlük kariyerinde dört farklı takım çalıştıran Volkan Demirel, Süper Lig’de yeni bir maceraya hazırlanıyor. Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK, genç teknik adamla prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklama için geri sayım başladı.

Her an imzayı atabilir! Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
Cevdet Berker İşleyen

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Volkan Demirel, Süper Lig'de yeni bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Daha önce dört farklı takımda görev yapan 45 yaşındaki teknik adamın yeni adresi Gaziantep FK olmak üzere.

VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ BAŞLIYOR

Teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK, takımın başına Volkan Demirel'i getirmek için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre kırmızı-siyahlı yönetim, 45 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma aşamasına gelinirken Demirel'in Gaziantep temsilcisinin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Her an imzayı atabilir! Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı 1

HER AN AÇIKLANABİLİR

Gaziantep FK ile prensip anlaşmasına varan Volkan Demirel'in bugün şehre gelmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adam ile son detayların masaya yatırılacağı görüşmelerde herhangi bir pürüz yaşanmaması durumunda resmi açıklamanın da bugün yapılması planlanıyor.

VOLKAN DEMİREL'İN BEŞİNCİ TAKIMI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe 2021 yılının sonlarında Fatih Karagümrük ile başlayan Volkan Demirel, daha sonra Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yaptı.

Gaziantep FK ile anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Demirel, teknik direktörlük kariyerindeki beşinci takımında görev alacak.

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