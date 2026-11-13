Taraftar bayram etti! Bu kural bilinmiyordu: Batrakov istese de gidemiyor

Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya transfer ettiği Aleksey Batrakov, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, genç yıldızın geleceğini güvence altına almak için harekete geçti.

BATRAKOV İÇİN İKİ TAKIM ENGELİ

FIFA kurallarına göre bir futbolcu, aynı sezon içerisinde en fazla iki farklı takımda resmi maçlarda forma giyebiliyor. Batrakov, Galatasaray'a gelmeden önce Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası'nda toplam 5 karşılaşmada görev yaptı.

Bu nedenle 21 yaşındaki futbolcunun sezon içerisinde üçüncü bir takımda forma giymesi mümkün değil.

O MADDE DEĞİŞECEK

Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Batrakov'un sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini yükseltmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde oyuncunun menajeriyle görüşerek hem bu maddeyi hem de futbolcunun ücretini yeniden değerlendirecek.

13 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 13 maça çıkan Batrakov, 831 dakikada 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.