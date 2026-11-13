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Virgil van Dijk için Türkiye iddiası! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede

Ocak ayı yaklaşırken transfer piyasasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk için Türkiye iddiasını ortaya atarken; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
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Virgil van Dijk için Türkiye iddiası! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede
Devrim Karadağ

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiasını gündeme taşındı. İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı stoper, AC Milan'ın transfer gündeminde yer alıyor.

Virgil van Dijk için Türkiye iddiası! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede 1

IBRAHIMOVIC'İN VAN DIJK HAYRANLIĞI

Söz konusu haberde, AC Milan'a danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic'in Van Dijk'ı yakından beğendiği ve yıldız futbolcunun transferine sıcak baktığı belirtildi. İtalyan ekibinin, sözleşme durumunu fırsata çevirerek deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

TÜRKİYE'DEN 3 BÜYÜK KULÜP DE DEVREDE

La Gazzetta dello Sport'un haberinde Türkiye'den de üç kulübün Van Dijk ile ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Hollandalı yıldızı transfer etmek isteyen takımlar arasında bulunduğu aktarıldı.

Virgil van Dijk için Türkiye iddiası! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede 2

TRANSFERDE PARA BELİRLEYİCİ OLACAK

Haberde, Van Dijk'ın kariyerinin son büyük sözleşmesini imzalamaya hazırlandığına dikkat çekildi. Hollandalı futbolcunun maddi beklentilerinin yüksek olması halinde AC Milan'ın transferde zorlanabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe galatasaray Virgil van Dijk
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