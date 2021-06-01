Her beş çalışandan biri cihazları güncelleniyormuş gibi davranarak çağrılardan kaçınıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin araştırmasına göre, çalışanların yüzde 21'i, bir çağrıya veya toplantıya katılmak zorunda kalmamak için cihazlarını güncelliyormuş gibi yaptıklarını doğruladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, sık sık yapılan toplantılar genellikle ofis rutinindeki en tatsız şeylerden biri olarak görülüyor. Uzaktan çalışmaya ve sanal toplantılara geçiş, insanlar görüntülü görüşmeler nedeniyle yorgunluk yaşadıkları ve iş gününün sonunda daha yorgun hissettikleri için bu sorunu çözmüyor.

Son Kaspersky araştırmasına göre, çalışanların bir kısmı (yüzde 21) bazı çağrılarını atlamak için güncellemeler nedeniyle iş cihazlarının kullanılamadığını iddia ediyor.

Kaçırılan randevulara ek olarak çalışanların yüzde 37'si, güncellemeleri yükledikten sonra PC veya dizüstü bilgisayarları yeniden başlatıldığında kaydedilmemiş çalışmalarının veya verilerinin bir kısmını kaybettiğini söyledi.

Araştırmaya göre, bazı çalışanlar bunu cihazın kapalı kalma süresini ertelemek için bir fırsat olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 27'si işte kasıtlı olarak zaman kaybetmek için güncelleme yüklediklerini itiraf ediyor. Bununla birlikte çalışanlar çoğunlukla işlerinin kesintiye uğramasından hoşlanmıyor. Bu nedenle çalışanların yüzde 65'i üretkenliklerini sürdürmek için çalışma saatleri dışında güncelleme yapılmasını istiyor.