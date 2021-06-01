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Her beş çalışandan biri cihazları güncelleniyormuş gibi davranarak çağrılardan kaçınıyor

01.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanların yüzde 21'i bazı çağrılarını atlamak için güncellemeler nedeniyle iş cihazlarının kullanılamadığını iddia ediyor - Kaçırılan randevulara ek olarak çalışanların yüzde 37'si, güncellemeleri yükledikten sonra PC veya dizüstü bilgisayarları yeniden başlatıldığında kaydedilmemiş çalışmalarının veya verilerinin bir kısmını kaybettiğini belirtiyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin araştırmasına göre, çalışanların yüzde 21'i, bir çağrıya veya toplantıya katılmak zorunda kalmamak için cihazlarını güncelliyormuş gibi yaptıklarını doğruladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, sık sık yapılan toplantılar genellikle ofis rutinindeki en tatsız şeylerden biri olarak görülüyor. Uzaktan çalışmaya ve sanal toplantılara geçiş, insanlar görüntülü görüşmeler nedeniyle yorgunluk yaşadıkları ve iş gününün sonunda daha yorgun hissettikleri için bu sorunu çözmüyor.

Son Kaspersky araştırmasına göre, çalışanların bir kısmı (yüzde 21) bazı çağrılarını atlamak için güncellemeler nedeniyle iş cihazlarının kullanılamadığını iddia ediyor.

Kaçırılan randevulara ek olarak çalışanların yüzde 37'si, güncellemeleri yükledikten sonra PC veya dizüstü bilgisayarları yeniden başlatıldığında kaydedilmemiş çalışmalarının veya verilerinin bir kısmını kaybettiğini söyledi.

Araştırmaya göre, bazı çalışanlar bunu cihazın kapalı kalma süresini ertelemek için bir fırsat olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 27'si işte kasıtlı olarak zaman kaybetmek için güncelleme yüklediklerini itiraf ediyor. Bununla birlikte çalışanlar çoğunlukla işlerinin kesintiye uğramasından hoşlanmıyor. Bu nedenle çalışanların yüzde 65'i üretkenliklerini sürdürmek için çalışma saatleri dışında güncelleme yapılmasını istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky BT Hizmeti ve Varlık Grubu Yöneticisi Egor Kharchenko, "Genellikle güncellemeler çalışma saatleri içinde sessiz modda indirilir ve işletmeyi etkilemez. Ancak bunları sisteme uygulamak için yeniden başlatma gerekir. Elbette bazı iş konuları ertelenemez. Bu nedenle genellikle bir kullanıcı belirli bir zaman dilimi içinde bilgisayarını yeniden başlatabilir. Ancak bazı insanlar bu tür bildirimleri kaçırıyor veya bunu yapmak istemiyor. Bu nedenle gerekli yeniden başlatma önemli bir aramadan hemen önce veya uzun bir e-posta yazarken en elverişsiz zamanda gerçekleşebiliyor." ifadelerini kullandı.

Güncellemeleri çalışanlar ve bilgi teknolojileri (BT) yöneticileri için uygun hale getirmek için Kaspersky, BT departmanlarının aşağıdakileri öneriyor:

"Güncellemeleri, cihazların açık olduğu ve gerekli güncellemeleri indirebildiği, ancak çalışanların etkinliği genellikle daha düşük olduğunda, iş gününün sonuna yakın zamanlarda planlayın. Mümkünse, LAN üzerinden uyandırma özelliğini kullanın. Bu teknoloji iş istasyonlarının ağ üzerinden açılmasına izin verir. Böylece güncellemeler çalışma saatleri dışında uygulanabilir. Kullanıcıları test grubu dahil olmak üzere birkaç gruba ayırın. Bunları sırayla güncelleyin. Böylece bir şeyler ters giderse BT departmanı herkese zamanında yardımcı olabilir.

Personeli çoğu ofis üretkenlik yazılımlarında bulunan otomatik kaydetme işlevi hakkında bilgilendirin. Kaspersky Endpoint Security for Business gibi yama yönetimi özelliklerine sahip bir uç nokta koruma çözümü kullanın. Ek olarak çözümde yer alan davranış algılama ve istismar önleme teknolojileri, kötü niyetli kişilerin yamalanmamış yazılımların neden olabileceği güvenlik sorunlarından faydalanmasının önüne geçer."

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