Her cümlesi dumura uğratıyor! Ibrahimovic'in anlam vermekte zorlanacağınız acayip sözleri

Devasa fiziği ve sihirli sağ ayağıyla futbol camiasının hırçın çocuğu Zlatan, beklenmedik sözleriyle muhataplarını şaşırtmayı da seviyor. İşte ünlü futbolcunun duyanları dumura uğratan cümleleri...

GENÇ YAŞTA ARSENAL'İ REDDETTİ

Bosna Hersek asıllı futbolcu, Malmö'de yıldızı henüz parlamak üzereyken Arsenal'in teknik direktörü Wenger'den seçmelere katılması için davet alıyor. Zlatan, o dönemden şöyle bahsediyor:

"17 yaşımdayken Arsenal seçmelerine katılmak için Wenger'den davet aldım. Ama ben tabii ki reddettim. Zlatan seçmelere katılmaz!"

STEPHANE HENCHOZ İLE SOSİSLİ VAKASI

Ibrahimovic, Ajax forması giyerken Liverpoollu Henchoz'a attığı çalımlar sonrasında yaptığı açıklamayla rakibini bir kez daha yere serdi.

"Ben sola gittim, o da gitti. Sonra sağa doğru gittim, o da sağa gitti. Sonra tekrar sola gittim, o da sosisli sandviç almaya gitti."

TANRI OLMAYA GELDİM

Manchester United'a transfer olduğunda kulübün efsanesi Eric Cantona hakkında yaptığı şu açıklama, United taraftarlarını ikiye böldü:

"Cantona'ya çok büyük sempatim var ama ben Manchester'ın kralı olmaya değil, tanrısı olmaya geldim."

IBRA FELSEFESİ

Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olduktan sonra takıma uyum sağlamakta zorlanan Ibrahimovic, sorunun kendisinde olmadığını bu cümlelerle ifade etti:

"Ben bir Ferrari'yim. Pep Guardiola, depoma dizel yakıt koyup köy yolunda bir tur attı ve eve geri döndü. Böyle yapmak istiyorsa bir Fiat satın alabilirdi."

ONUN ZLATAN'I VAR

Zlatan; sadece spor camiasında değil, özel hayatıyla alakalı konularda da verdiği tepkilerle benzersiz bir profil çiziyor. Basın mensuplarının "Doğum gününde eşinize hediye aldınız mı?" sorusuna şu cevabı verdi ünlü futbolcu:

"Ne hediyesi? Onun zaten Zlatan'ı var!"

ZLATAN GEZEGENİ

Göçmen bir aileden geldiği için hayatının bir döneminde ırkçılığa maruz kalan Ibrahimovic, başarısıyla beraber saygı görmeye başladığını da şu sözlerle dile getiriyor:

"Beni tuhaf buluyorlar, hoş gözlerle bakmıyorlar, bana karşı önyargıyla yaklaşıyorlar. Ama ben kimsede olmayan özelliklerle geldim ve insanlar bana saygı duymaya başladı. Ben kendi gezegenimdenim: Zlatan'ın Gezegeni."



