Her detayıyla "tastamam" bir yılbaşı sofrası için almanız gereken her şey

Yılbaşı gecesini evde ve sevdiklerinizle birlikte geçirmeyi düşünüyorsanız bu özel günde normalden biraz daha şık ve özenli sofralar kurarak misafirlerinize unutulmaz bir yılbaşı kutlaması yaşatabilirsiniz. Evde yaşanacak yılbaşı keyfinde en az yemekler kadar önem taşıyan masa düzeni için internet üzerinden size özel seçtiğimiz malzemelere göz atabilir ve ihtiyacınız olanları güvenle satın alabilirsiniz.

1. Puricon Masa Örtüsü ile şık sofralar için güzel bir başlangıç yapabilirsiniz

Masa örtüsü seçerken nasıl bir konsept belirlediğiniz büyük önem taşır. Yüksek kaliteli plastikten üretilen Puricon Masa Örtüsü, sade fakat şık görünümü ile çok detay içeren masalar için doğru bir tercih olabilir. Su geçirmez yapısı sayesinde masanızı lekelere, çiziklere ve sıçramalara karşı koruyan ürünün temizliği de oldukça kolay. Kırışmaz kumaşı ile özel sofralarınız için kusursuz bir görünüm sunan masa örtüsü; beyaz, siyah ve lacivert olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sizlerin beğenisine sunuluyor.

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2. Amosfun Noel Yemeği Peçeteleri ile çok daha renkli sofralar kurabilirsiniz

Peçeteler yemek masası hazırlıklarının vazgeçilmez detaylarından biri olarak karşımıza çıkar ancak yılbaşı masalarının normal bir akşam yemeğinden farklı olması gerekir. Bu yüzden Amosfun Noel Yemeği Peçeteleri gibi yılbaşı temalı peçetelerden tercih edebilirsiniz. Yüksek kaliteli baskıya sahip peçeteler, canlı renkleri ve sevimli desenleri ile masanıza renk katar. Ayrıca Amosfun Noel Yemeği Peçeteleri yüksek emici gücü ve dayanıklı yapısı ile yılbaşı sofranız için ideal bir tercih olabilir.

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3. GXHONG Yılbaşı Temalı Runner ile masanıza güzel bir dokunuş katabilirsiniz

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Eğer yılbaşı sofranız için sade bir masa örtüsü seçtiyseniz renkli runnerlar ile yılbaşı ruhunu masanıza yansıtabilirsiniz. GXHONG Yılbaşı Temalı Runner, kırmızı fonun üstüne yerleştirilmiş ağaç ve kar desenleri ile aradığınız ürün olabilir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun seneler boyunca kullanabileceğiniz ürün, pamuklu kumaşı ile kolay temizlenir. Sofranıza zengin ve tam bir görünüm kazandıran runner aynı zamanda masanızın düzenli ve toplu durmasını sağlar.

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4. Housoutil Bardak Altlıkları ile masanızı tamamlayabilirsiniz

Yılbaşı sofrası da dahil olmak üzere her davetin olmazsa olmazlarından biri de bardak altlıkları. Yılbaşı teması ile uyumlu kar tanesi tasarımına sahip Housoutil Bardak Altlıkları, keçe yapısı ile nemi emer ve masanızı korur. Birinci sınıf malzemeden yapılan bu ürün kaymaz tabanı ve yüksek sıcaklığa dayanıklı yapısı ile beğeninizi kazanır. Eğer muhteşem bir yılbaşı akşamının ardından masanızın üstünde herhangi bir leke ya da iz kalmasını istemiyorsanız bu ürün sizin için doğru tercih olabilir.

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5. Gukasxi Retro Metal Sütun Mumluklar ile masanıza şıklık katabilirsiniz

Yemek masanız yeteri kadar büyükse ve kalabalık bir misafir grubu ağırlamayı planlıyorsanız mum ve şamdanlar ile masanızı zenginleştirebilirsiniz. Klasik altın ya da gümüş detaylı şamdanlar kullanabileceğiniz gibi yılbaşı temalı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Gukasxi Retro Metal Sütun Mumluklar, yılbaşını vurgulayan tasarımları ile aile yemekleri için sıcak ve güçlü bir atmosfer yaratır. Metal yapısı sayesinde senelerce kullanabileceğiniz ürün, birbirinden farklı tasarımlara sahip 4'lü set halinde gelir.

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6. Yılbaşı Çiçeği ile yeni yıl ruhunu masalarınıza getirin!

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Yılbaşı masası için aksesuar seçimi söz konusu olduğunda tek seçenek şamdanlar ve mumluklar değil elbette. Küçük bir yılbaşı çiçeği, masanızı günlük yemek masası olmaktan çıkarabilir. Fidanburada Kokina Yılbaşı Çiçeği, sizin için doğru bir tercih olabilir. Cam vazo ile birlikte gelen çiçeği vazodan çıkarıp masanızın ortasına da serpiştirerek harika bir görünüm elde edebilirsiniz. Unutmayın, yılbaşı masanızda kullanacağınız aksesuarlar tamamen sizin hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza bağlı.

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7. Rengirenk Yılbaşı Temalı Servis Altlığı ile yemek sunumlarınıza zarif bir detay katabilirsiniz

%100 polyester kumaştan tasarlanmış, dikdörtgen kesime sahip Rengirenk Yılbaşı Temalı Servis Altlığı, lezzetli yemeklerinizi sergilemek için muhteşem bir ürün. Leke tutmaz ve su geçirmez özelliği ile masanızı leke ve çiziklerden koruyan supla takımı, aynı zamanda çatal ve bıçak sesini de azaltır. Ürün, pratik kullanımının yanı sıra her tarza uygun desen seçenekleri ile kahvaltı masalarından akşam yemeklerine kadar her sofra ile uyum sağlar.

Farklı desen seçenekleri ile masanıza ve konseptinize en uygun görünümü sunan supla takımını daha detaylı incelemek için tıklayın!

8. Kitchen World Yılbaşı Janus Desenli Porselen Pasta Tabağı ile masanızdaki yılbaşı vurgusunu tekrarlayabilirsiniz

Yılbaşı sofralarında çeşit çeşit yiyecek ve içeceğe yer açabilmek için küçük servis tabaklarını tercih edebilirsiniz. 21 santimetre çapı ve yılbaşı temalı tasarımı ile ön plana çıkan Kitchen World Porselen Pasta Tabağı, sizin için doğru bir seçenek olabilir. Canlı renklere sahip deseni ile tüm gözleri üzerine çeken ürün, birinci sınıf porselen ile üretilen 6 kişilik bir takım. Üstelik bulaşık makinenizin normal ayarında yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Kaliteli yapısı ile uzun seneler kullanabileceğiniz pasta tabağını daha ayrıntılı incelemek ve satın almak için tıklayın!

9. HEMOTON Çatal Bıçak Takımı ile daha şık bir sofra!

Yılbaşı masasında kullanmayı planladığınız tabaklar, bardaklar, çatal ve kaşıklar birbiri ile ne kadar uyumlu olursa ortaya o kadar şık bir görüntü çıkar. Yılbaşı temasının ana tonları olan kırmızı, yeşil ve altın renginden çok uzaklaşmamakta fayda var. HEMOTON Çatal Bıçak Takımı, altın yüzeyi ve asil görünümü ile yılbaşı sofraları için tercih edebileceğiniz bir ürün. Dayanıklı ve pratik bir kullanım sağlamak için yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen takım, gelecek yıllar için de uzun ömürlü.

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10. Paşabahçe Golden Touch Şarap Kadehi, özel masalar için doğru bir tercih!



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Çatal bıçak takımı ile uyumlu olarak seçeceğiniz altın rengi detaylı bardaklar, masanızın daha tamamlanmış bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Ancak yılbaşı masası özel bir masa olacağı için normal su bardağı yerine şık bir kadeh takımı kullanabilirsiniz. Paşabahçe Golden Touch Şarap Kadehi, yenilikçi ve özgün tasarımı ile masanıza estetik bir hava katar. Işıltı ve zarafetin ön planda olduğu kadeh takımı, ağız kısmında yer alan zarif çizgisiyle misafirlerinizin içim keyfini arttırır.

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