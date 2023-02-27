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  4. Her fotoğrafını beğeniyor! Altay Bayındır, Alexandra Stan'ın takibine henüz geri dönmedi...

Her fotoğrafını beğeniyor! Altay Bayındır, Alexandra Stan'ın takibine henüz geri dönmedi...

27.02.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dalgalı bir kariyer geçiren Altay Bayındır'ın adı 'aşk' iddialarıyla gündeme geldi. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da gündem olan Altay Bayındır Rumen şarkıcı Alexandra Stan'ı Instagram'dan henüz takibe almadı.

Her fotoğrafını beğeniyor! Altay Bayındır, Alexandra Stan'ın takibine henüz geri dönmedi...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Rumen şarkıcı Alexandra Stan, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı takip etti. Güzel şarkıcının bu hamlesinin ardından Altay Bayındır henüz Alexandra Stan'ı geri takip etmedi.

FENERBAHÇELİ FORMAYLA POZ

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Alexandra Stan, her röportajında Türkiye ve İstanbul'u çok sevdiğini söylemesiyle biliniyor. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe forması giyip poz veren Alexandra Stan'a sarı-lacivertli taraftarlar beğeni yağdırmıştı.

HEMEN HEMEN HER FOTOĞRAFINI BEĞENİYOR

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Bir süredir Altay Bayındır'ı yakından takip eden Alexandra Stan, yıldız oyuncunun attığı fotoğrafların hemen hemen hepsini beğeniyor.

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Altay Bayındır fenerbahçe alexand

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