Her fotoğrafını beğeniyor! Altay Bayındır, Alexandra Stan'ın takibine henüz geri dönmedi...

Rumen şarkıcı Alexandra Stan, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı takip etti. Güzel şarkıcının bu hamlesinin ardından Altay Bayındır henüz Alexandra Stan'ı geri takip etmedi.

FENERBAHÇELİ FORMAYLA POZ

Alexandra Stan, her röportajında Türkiye ve İstanbul'u çok sevdiğini söylemesiyle biliniyor. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe forması giyip poz veren Alexandra Stan'a sarı-lacivertli taraftarlar beğeni yağdırmıştı.

HEMEN HEMEN HER FOTOĞRAFINI BEĞENİYOR

Bir süredir Altay Bayındır'ı yakından takip eden Alexandra Stan, yıldız oyuncunun attığı fotoğrafların hemen hemen hepsini beğeniyor.

