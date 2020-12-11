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Her geçen gün talep artıyor! Bu kaplarda pişen yemeğin lezzeti bile farklı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 07:37 | Son Güncelleme:
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Her geçen gün talep artıyor! Bu kaplarda pişen yemeğin lezzeti bile farklı

Evimizde en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biri de mutfak. Keyifli ve sağlıklı sofralar hazırlamak için mutfak eşyalarının seçimi de son derece önemli. Kahramanmaraş'ta bakır mutfak eşyaları satan Sultan Sarıbıyık, bakır kapların daha sağlıklı olduğu için her geçen gün talebin arttığını söyledi.

El işçiliğine dayalı birçok tarihi meslekler bir bir teknolojiye yenik düşerek tarih olurken bakır sahan, tencere ve tava kullanımın arttığını söyleyen tarihi kapalı çarşı esnafı Sultan Sarıbıyık, son dönemlerde bakır kaplara olan ilginin arttığını belirtti.

'BAKIRDA PİŞEN YEMEĞİN LEZZETİ BİLE FARKLI'

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Sarıbıyık, "Bakır sağlıklı bir ürün olduğu için çok fazla talep oluyor. Özellikle şehir dışından gelen kadın müşterilerimizin ilgisi ve merakı çok daha fazla. Süs için alanlar oluyor, mutfakta kullanmak için sipariş verenler oluyor. Bakırın önemi ise bu süreçte fazlasıyla anlaşılmış oldu. Bakır kapta pişen yemeğin lezzeti de farklı. Diğer kaplarda yapılan yemek, bakırda yapılan yemeğin lezzetini vermiyor. Bakır kaplar sağlıklı ve hastalık riski taşımıyor. Bizlerde bakır ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

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