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Her gün çorba içmenin 6 faydası! Hem vücudu hem ruhu beslerken...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Çorba, sofralarımızın kuşkusuz demirbaşı. Bizim için çok önemli olan çorbayı boşuna sevmiyoruz. Peki vücudunuz ve ruhunuz için harikalar yaratabilecek sağlıklı besinlerle dolu olan çorbanın sağlık faydaları neler?

Her gün çorba içmenin 6 faydası! Hem vücudu hem ruhu beslerken...

Sofralarımızı baştacı bu sıcak yemek bakın nasıl faydalar sağlıyor...

ISITIR

Üşüdüğünüzde, bir kase çorba sizi ısıtmak için harikalar yaratabilir. Beslenme uzmanları, vücut sıcaklığınızı artırmak ve sizi içten dışa ısıtmak için iyi pişmiş kök sebzelerden ve baharatlardan yapılmış sıcak çorba içmenizi önerir.

NEMLENDİRİR

Çorba vücudunuzun nemli kalmasına yardımcı olur. Kışın genellikle sıcak yaz günlerinden daha az terleriz ve sıvı alımımızı ihmal edebiliriz. Çorba, sadece su içermesinin ötesinde, vücudunuzun nemi korumasına yardımcı olan tuz da içerir.

MÜKEMMEL BİR SPOR İÇECEĞİ

Spor içecekleri vücudunuza karbonhidrat ve elektrolit sağlar. İçlerindeki ana elektrolit sodyumdur. Tuz, sodyum bakımından yüksektir ve çorbayı besleyici ve sağlıklı bir spor içeceği alternatifi haline getirir. Çorba ayrıca onu egzersiz öncesi mükemmel bir yiyecek haline getiren sıvı, yakıt ve elektrolitler sağlar.

HASTALIKLARDA İLAÇ GİBİ

Tavuk çorbası hastalığı geçirmese de semptomları hafifletebilir. Tavuk çorbası gibi ılık sıvıları tüketmek rahatlatıcı olabilir ve mukus akışını artırarak tıkanıklığı hafifletebilir.

İÇERİĞİNDEKİ VİTAMİNLERİ TUTAR

Çorba yemek, yemeğinizin tüm besin içeriğini almanın en iyi yollarından biridir. Beslenme uzmanları, çorba pişirirken yeşil, turuncu ve kırmızı sebzelerin kullanılmasını önermektedir, çünkü bunlar B vitamini kompleksi, A, C ve K gibi vitaminler açısından zengindir. Maydanoz ve dereotu gibi yeşil otlar çorbanızı daha da sağlıklı hale getirecektir. Demir ve C vitamini ile doludur.

KİLONUZU KORUMAYA YARDIMCI OLUR

Çorba, kilonuzu yönetmenize yardımcı olmak için diyetinize harika bir ektir. Araştırmalar, düzenli olarak çorba yiyenlerin, çorba yemeyenlere kıyasla obez olma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Çorba düşük kalorilidir ve aynı zamanda inanılmaz derecede doyurur. Günlük menünüze çorba eklemek, günlük yediğiniz kalori miktarını azaltmanıza yardımcı olabilir.

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