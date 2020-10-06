Her gün çorba içmenin 6 faydası! Hem vücudu hem ruhu beslerken...

Sofralarımızı baştacı bu sıcak yemek bakın nasıl faydalar sağlıyor...

ISITIR

Üşüdüğünüzde, bir kase çorba sizi ısıtmak için harikalar yaratabilir. Beslenme uzmanları, vücut sıcaklığınızı artırmak ve sizi içten dışa ısıtmak için iyi pişmiş kök sebzelerden ve baharatlardan yapılmış sıcak çorba içmenizi önerir.

NEMLENDİRİR

Çorba vücudunuzun nemli kalmasına yardımcı olur. Kışın genellikle sıcak yaz günlerinden daha az terleriz ve sıvı alımımızı ihmal edebiliriz. Çorba, sadece su içermesinin ötesinde, vücudunuzun nemi korumasına yardımcı olan tuz da içerir.

MÜKEMMEL BİR SPOR İÇECEĞİ

Spor içecekleri vücudunuza karbonhidrat ve elektrolit sağlar. İçlerindeki ana elektrolit sodyumdur. Tuz, sodyum bakımından yüksektir ve çorbayı besleyici ve sağlıklı bir spor içeceği alternatifi haline getirir. Çorba ayrıca onu egzersiz öncesi mükemmel bir yiyecek haline getiren sıvı, yakıt ve elektrolitler sağlar.

HASTALIKLARDA İLAÇ GİBİ

Tavuk çorbası hastalığı geçirmese de semptomları hafifletebilir. Tavuk çorbası gibi ılık sıvıları tüketmek rahatlatıcı olabilir ve mukus akışını artırarak tıkanıklığı hafifletebilir.