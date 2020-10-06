Her gün çorba içmenin 6 faydası! Hem vücudu hem ruhu beslerken...

Sofralarımızı baştacı bu sıcak yemek bakın nasıl faydalar sağlıyor...
Üşüdüğünüzde, bir kase çorba sizi ısıtmak için harikalar yaratabilir. Beslenme uzmanları, vücut sıcaklığınızı artırmak ve sizi içten dışa ısıtmak için iyi pişmiş kök sebzelerden ve baharatlardan yapılmış sıcak çorba içmenizi önerir.
Çorba vücudunuzun nemli kalmasına yardımcı olur. Kışın genellikle sıcak yaz günlerinden daha az terleriz ve sıvı alımımızı ihmal edebiliriz. Çorba, sadece su içermesinin ötesinde, vücudunuzun nemi korumasına yardımcı olan tuz da içerir.
Spor içecekleri vücudunuza karbonhidrat ve elektrolit sağlar. İçlerindeki ana elektrolit sodyumdur. Tuz, sodyum bakımından yüksektir ve çorbayı besleyici ve sağlıklı bir spor içeceği alternatifi haline getirir. Çorba ayrıca onu egzersiz öncesi mükemmel bir yiyecek haline getiren sıvı, yakıt ve elektrolitler sağlar.
Tavuk çorbası hastalığı geçirmese de semptomları hafifletebilir. Tavuk çorbası gibi ılık sıvıları tüketmek rahatlatıcı olabilir ve mukus akışını artırarak tıkanıklığı hafifletebilir.
Çorba yemek, yemeğinizin tüm besin içeriğini almanın en iyi yollarından biridir. Beslenme uzmanları, çorba pişirirken yeşil, turuncu ve kırmızı sebzelerin kullanılmasını önermektedir, çünkü bunlar B vitamini kompleksi, A, C ve K gibi vitaminler açısından zengindir. Maydanoz ve dereotu gibi yeşil otlar çorbanızı daha da sağlıklı hale getirecektir. Demir ve C vitamini ile doludur.
Çorba, kilonuzu yönetmenize yardımcı olmak için diyetinize harika bir ektir. Araştırmalar, düzenli olarak çorba yiyenlerin, çorba yemeyenlere kıyasla obez olma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Çorba düşük kalorilidir ve aynı zamanda inanılmaz derecede doyurur. Günlük menünüze çorba eklemek, günlük yediğiniz kalori miktarını azaltmanıza yardımcı olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum