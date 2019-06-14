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Her gün kullanıyoruz ama etkilerini bilmiyoruz! Hangi baharat neye iyi gelir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

Yemeklerimizin olmazsa olmazı baharatlar aromalarının yanı sıra sağlığımız için de büyük destekçi oluyor. Ancak baharatlar doğru bir şekilde tüketilmediğinde yarar yerine zarar veriyorlar. İşte şifalı tohumlar hakkında detaylı bilgiler.

Her gün kullanıyoruz ama etkilerini bilmiyoruz! Hangi baharat neye iyi gelir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, zencefil, tarçın, biber, karanfil gibi günlük hayatın içindeki baharatların kullanımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Zencefil

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Antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar olarak kullanılan zencefil, çay olarak tüketildiğinde hamilelik dönemi bulantılarında kullanılabilecek en güvenilir çareye dönüşür. Zencefil çayı aynı zamanda uzun yolda ortaya çıkan mide bulantılarında da etkilidir. Antitümör etkisi sayesinde tedavisi zor olan kanser türlerinde doktora danışılarak tüketilen zencefil, tümörün büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir.

Spor yapan kadınlarda kas ağrılarını ve adet dönemindeki ağrıları azalttığına dair çalışmalar bulunur. Zencefil solunum yolu hastalıklarında, öksürük, grip ve soğuk algınlığına birebir gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Fakat kan basıncı ve şeker ile ilgili ilaç kullananlar için sakıncalı olabileceği unutulmamalıdır.

Tarçın

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Kan şekerini dengelemesiyle tanınan ve bu özelliği ile diyabetik hastalara önerilen tarçın bazı diyabet ilaçları ile etkileşime girebilir. Diyabet hastalarının tarçın kullanımı ile ilgili doktorlarına danışması önemlidir. Lösemide kanser hücrelerinin çoğalma riskini düşürür. Tarçın sakızı çiğnemek veya koklamak hafızayı güçlendirir, alzheimer gibi hastalıklarda yardımcı olarak kullanılabilir.

Zerdeçal

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Zencefil ailesinden olan ve Hindistan safranı olarak da bilinen zerdeçalın kullanım alanları safranla benzerlik gösterir. Antienflamatuvar, antioksidan, antitümör özellikleri olan zerdeçal alzheimer gibi hastalıklarda kullanılır. Ancak tüketmeden önce doktora danışmayı unutmayınız.

Karanfil

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En çok diş ve diş eti hastalıklarına önerilen karanfil, lokal anestezik olarak da kullanılabilir. Ağız kokusu için son derece etkilidir. Siyah noktalar, sivilceler, cilt lekeleri için birebirdir. Baharat ve çay olarak tüketilmesi önerilen karanfil, yağ olarak tüketildiğinde yarardan çok zarara neden olan bir ürüne dönüşebilir.

Mutlaka bir uzmana danışılarak kullanılması gereken karanfil yağı; direkt olarak içilmemeli, cilde sürülmemeli ve seyrelterek kullanılmalıdır. Çocukların kesinlikle kullanmaması gereken karanfil yağı mide ve bağırsakta dönüşü olmayan ciddi yan ektilere neden olup vücutta tahribat yaratabilir.

Keten tohumu

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Omega 3 yağ asitleri ve diyet lifi açısından zengin olan keten tohumu, sindirim sistemini ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını destekler. Kan şekeri ve kolesterolün dengede kalmasına yardımcıdır. Bu özelliğiyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olan keten tohumu, meme ve prostat kanseri riskini düşürür. Suda bekletilip salatalarda kullanılabilir.

Anason

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Her ne kadar anason, östrojen hormonu içeren bileşenler içermesiyle bilinse de, uygun miktarlarda tüketilen anasonun sertleşme problemine iyi gelebileceği düşünülmektedir.


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