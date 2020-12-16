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Her gün yumurta yiyenler şanslı! Pandemide mutlu hissetmenin yolu...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.12.2020 07:41 | Son Güncelleme:
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Her gün yumurta yiyenler şanslı! Pandemide mutlu hissetmenin yolu...

Koronavirüsü engelleyecek bir gıda olmasa da bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalar tüketerek hastalıktan uzak durmak veya hafif atlatmak mümkün. Diyet ve Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, pandemi döneminde hem bağışıklığı güçlendirecek hem de kişinin kendisini daha mutlu hissetmesini sağlayacak gıdalar hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde ideal kiloda olmak, her zamankinden çok daha önem taşıyor. Beden kitle indeksi, 25’in üzerinde olan, kilolu kişilerin bu hastalığı daha ağır geçirdiği belirtildi. Vücut yağ oranı arttıkça kişinin bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve enfeksiyona açık hale geldiğini ifade eden Diyet ve Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, bu dönemde ideal kiloyu korumanın ve kendini daha iyi hissetmenin yolunu anlattı.

'GEÇİCİ OLARAK MUTLULUK VEREN BESİNLERDEN KAÇININ'

Evde oturma sürecinin uzadığı bugünlerde, kilo almaktan endişe ederek, panikle hareket edip bedeni aç bırakan diyetlerle zayıflamaya kalkmanın bağışıklığı daha da zayıflattığını belirten Diyet ve Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, "Bu süreçte mümkün olduğu kadar yeterli ve dengeli beslenmek önemli. Psikolojik olarak baskı altında olduğumuzda; hamur işi, tatlı, şeker ve şekerli besinlere sarılırız. Bu besinler geçici olarak mutluluk verirken kilo gibi kalıcı etki bırakırlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatır. Pandemi dönemini fırsata çevirip evde sağlıklı yemekler yaparak bağışıklığımızı arttırmalıyız" dedi.

MEYVE SUYU YERİNE MEYVE TÜKETİN

Yiyecek alışverişinde sebze ve meyvelere ağırlık vermenin önemine dikkat çeken Seda Uşarer, özelikle folik asit açısından zengin olan koyu yapraklı yeşil sebzelere sofrada geniş yer vermek gerektiğini söyleyerek, “Protein tüketimimiz için; süt, yoğurt, yumurta, kurubaklagil, et, balık gibi besinleri dengeli bir şekilde tüketmeliyiz. Haftada en az 2-3 gün kurubaklagil tüketmek B grubu vitaminlerini almamıza katkı sağlayarak sinir sistemimize destek olur. Hazır ve taze sıkılmış meyve suları yerine meyvenin kendisini yemek daha az kalori almanıza neden olur. Hareketsiz kalacağımızdan dolayı pilav, makarna tüketimini en aza indirmeliyiz. Beyaz un yerine tam buğday unu kullanarak hamur işi yapmak daha az yemenize neden olur. Hazır paketli ürünleri eve sokmak şeker tüketimini arttıracağı için bunlara rağbet etmemeliyiz. Evde olduğumuz süre boyunca su içmeyi unutabiliriz. Bunun için telefon alarmı kurabilir ya da elinizin altında sürekli su bulundurabilirsiniz. Günlük en az 8- 10 bardak su tüketmeniz gerekir” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde, kişinin sevdiklerinden ayrı kalmasının, evden çıkamamasının, mutlu ve depresif hissettireceğine değinen Seda Uşarer, “Mutluluk hormonumuz serotonin düzeyini arttırmak için triptofandan yüksek gıdaları tüketmek kendimizi daha iyi hissetmemize neden olur. Örneğin; yumurta, ıspanak, hindi, süt ve süt ürünleri, muz, ananas, fındık, badem, kakao, susam, biftek, fıstık, mandalina, tavuk, ceviz gibi besinler tüketmek iyi gelecektir. Ayrıca vanilya ve lavanta kokusu da genellikle depresyonla ilişkili kaygı bozukluğunu azaltmaya yardımcı olur” diye konuştu.

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