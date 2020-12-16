Her gün yumurta yiyenler şanslı! Pandemide mutlu hissetmenin yolu...

Koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde ideal kiloda olmak, her zamankinden çok daha önem taşıyor. Beden kitle indeksi, 25’in üzerinde olan, kilolu kişilerin bu hastalığı daha ağır geçirdiği belirtildi. Vücut yağ oranı arttıkça kişinin bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve enfeksiyona açık hale geldiğini ifade eden Diyet ve Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, bu dönemde ideal kiloyu korumanın ve kendini daha iyi hissetmenin yolunu anlattı.

'GEÇİCİ OLARAK MUTLULUK VEREN BESİNLERDEN KAÇININ'

Evde oturma sürecinin uzadığı bugünlerde, kilo almaktan endişe ederek, panikle hareket edip bedeni aç bırakan diyetlerle zayıflamaya kalkmanın bağışıklığı daha da zayıflattığını belirten Diyet ve Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, "Bu süreçte mümkün olduğu kadar yeterli ve dengeli beslenmek önemli. Psikolojik olarak baskı altında olduğumuzda; hamur işi, tatlı, şeker ve şekerli besinlere sarılırız. Bu besinler geçici olarak mutluluk verirken kilo gibi kalıcı etki bırakırlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatır. Pandemi dönemini fırsata çevirip evde sağlıklı yemekler yaparak bağışıklığımızı arttırmalıyız" dedi.