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Her mutfağın daimi üyesi rendeyi ne kadar etkili kullanıyorsunuz? Rende işini kolaylaştıran tüyolar

31.01.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elinize aldığınızda çok fazla farklılık vaat etmese bile rendelerin mutfakta işleri oldukça kolaylaştıran bir özelliği var. Bir rendeden en fazla ne beklersiniz? Onu, mutfakta hiç hayal etmediğiniz işlerde bile kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin, mutfakların küçük ama etkili yardımcıları rendeleriniz ne işlere yarıyor, birlikte inceleyelim.

Her mutfağın daimi üyesi rendeyi ne kadar etkili kullanıyorsunuz? Rende işini kolaylaştıran tüyolar

Rende kullanımının kuşkusuz en yoğun olduğu yiyecek peynir. Ancak bunun dışında da gerek sebze ve meyveleriniz için gerekse leziz yemeklerinizin üzerine eklediğiniz süsleriniz için rendeyi en doğru şekilde kullanmanız gerekir. Gelin, beraber rendelerinizin nasıl işleri kolaylaştırabileceğini keşfedelim.

MEYVELERİ RENDELEMEK ÇOK DAHA KOLAY

Elma, havuç, patates, salatalık ve daha birçok meyve... Bunları rendelemek için iki farklı yol var. Bebeğinize yedirmek istediğiniz elmayı cam rende kullanarak kolaylıkla hazır hale getirebilirsiniz. Ya da elmalı kurabiyeniz için gerekli olan püre kıvamını, çelik rendenizin geniş yüzeyiyle elde edebilirsiniz.

LAHANA RENDELEMEK DAĞINIK BİR İŞ DEĞİL

Lahanayı salatalarınız için ve kışın her evde pişen kapuska yemeği için de rendelemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Lahananızı rendelemeden önce elinize tam oturacak şekilde keserek rendeye başlarsanız işinizi daha da kolaylaştırmış olursunuz. Sonrasında ise önemli olan kısım, kutu rende kullanmak olacak. Bu sayede dağılmadan rendelediğiniz lahanayı istediğiniz tarife hazır hale getirmiş olursunuz.

NARENCİYELER RENDELENMEK İÇİN BEKLİYOR

Kış aylarının C vitamini deposu meyve grubuna herkesin ihtiyacı var. Gerek tatlılara aroma vermesi için ekleyeceğiniz misket limon kabuğu gerekse kokusuyla bütün komşuları uyandıran portakallı kurabiyeler için olsun, rendeniz kullanılmaya hazır. Narenciye için ayrıca satılan rendeler olsa da elinizdeki dört bir yanı size bakan rendeler de aynı işi görüyor. En minik deliklerin olduğu yüzeyini kullandığınızda ortaya çıkan bütün aromayı en yüksek verimlilikle kullanabilirsiniz.

ÇİKOLATA RENDELEMEK HERKESİN İŞİ

Çikolata rendeleyebilmek için beyaz önlüklü şefler olmanıza gerek yok. Tatlınızın üstünü süslemek için veya kahvelerinizin daha şık görünmesi için üzerine kolaylıkla bir parça çikolata rendeleyebilirsiniz. Bunun için rendenizin büyük delikli tarafını kullanabilirsiniz.


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