Her sabah kuşlar onu bekliyor

Kütahya’nın Çavdarhiar ilçesinde duyarlı bir vatandaş, soğuk havalardan dolayı her sabah kuşlar için belli noktalara yem bırakıyor.

Çav dedarhisar ilçesinde yaşayan Şenol Sarıkaya, yaptığı açıklamada, ’’Kuşlar yiyecek bulamıyor. Yağan kar kalkmadığı için aç kalıyorlar. İmkanımın yettiği kadar her gün kuşları yemlemeye çalışıyorum. Arpa, buğdağ ve mısır ile elimden geldiğince kuşları besliyorum. Her sabah kuşlar beni bekliyor. Çavdarhisar TOKİ camii ve ticaret merkezi yanında onlara yem atıyorum. Ömrümün yettiği kadar her gün kuşlara yem atıp soğuk kış günlerinde onları aç bırakmayacağım. Onların attığım yemi yedikten sonra kendi aralarındaki oyunları en büyük mutluluğum’’ dedi.