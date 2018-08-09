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Her sabah poğaça yiyenler dikkat! O hastalığa sebep oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

Vücudumuzun farklı bölgelerinde çıkan sivilceler hastalık habercisi mi? Neler sivilceyi tetikler, maden suyu gerçekten cilde iyi gelir mi? Cildimizle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Her sabah poğaça yiyenler dikkat! O hastalığa sebep oluyor

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Sabah uyandığınızda yüzünüzde çıkan bir sivilce tüm gün canınızı sıkabilir. Birçok faktör sivilce oluşumunu etkileyebilir. Sivilce özellikle ergenlik çağındaki gençlerin korkulu rüyası… Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, sivilce oluşumu ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

İnatçı sivilce kist habercisi olabilir

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Sivilce oluşumunu etkileyen birçok neden vardır. En önemli nedeni kişinin cilt yapısıdır. Genetik olarak yağlı bir cilde sahip olan kişilerde sivilce oluşumu daha sık görülmektedir. Ergenlik dönemi ile birlikte hormonal değişikliklerin ortaya çıkması sonucu, yağ dengesi bozulur ve sivilce oluşumu artar.

Özellikle kadınların bel bölgesindeki yağlanma, geçmeyen sivilce, çene bölgesinde kıllanma artışı ve erkek tipi saç dökülmesi varsa yumurtalıklardaki kistin habercisi olabilir Hamilelik döneminde bazı kişilerde sivilce oluşumu artabilmektedir. Özellikle şeker oranı yüksek poğaça, börek, çikolata ve gazlı içecekler insülin direncini artırarak sivilce oluşumunu arttırabilir.

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Limon ve sirke iz bırakabilir

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Sivilce tedavisinde öncelikle hastaya sabırlı olması gerektiği ve tedavinin düzenli olarak kullanılmasının öneminden bahsedilmelidir. Sivilceyle oynamak, sıkmaya çalışmak en önemli yanlışlardan biridir. Bu şekilde hem yeni sivilce oluşumu artabilir hem de yeni sivilceler oluşabilir. Evde kullanılan sirke, maden suyu ve limon gibi ürünler bilinçsiz bir şekilde kullanıldığında yanık, iz ve leke yapabilir.

Tedavi sivilcenin şiddetine göre yapılmalıdır. Herkesin mutlaka, cilt tipine uygun yıkama jeli, nemlendirici ve güneş kremi kullanma alışkanlığı olmalıdır. Cilt çok yağlı diye sık sık cilt yıkamak doğru değildir. Hafif şiddetli sivilcede, topikal dediğimiz sürme ilaçlar kullanılır. Orta ve ağır şiddetli sivilcede ise sistemik antibiyotikler ve akne tedavisinde kullanılan bazı haplar faydalı olabilir. Çok fazla sayıda siyah nokta varsa mekanik temizlik doktor tarafından yapılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
sivilce tedavisi poğaça

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