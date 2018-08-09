Her sabah poğaça yiyenler dikkat! O hastalığa sebep oluyor

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Sabah uyandığınızda yüzünüzde çıkan bir sivilce tüm gün canınızı sıkabilir. Birçok faktör sivilce oluşumunu etkileyebilir. Sivilce özellikle ergenlik çağındaki gençlerin korkulu rüyası… Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, sivilce oluşumu ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

İnatçı sivilce kist habercisi olabilir



Sivilce oluşumunu etkileyen birçok neden vardır. En önemli nedeni kişinin cilt yapısıdır. Genetik olarak yağlı bir cilde sahip olan kişilerde sivilce oluşumu daha sık görülmektedir. Ergenlik dönemi ile birlikte hormonal değişikliklerin ortaya çıkması sonucu, yağ dengesi bozulur ve sivilce oluşumu artar.

Özellikle kadınların bel bölgesindeki yağlanma, geçmeyen sivilce, çene bölgesinde kıllanma artışı ve erkek tipi saç dökülmesi varsa yumurtalıklardaki kistin habercisi olabilir Hamilelik döneminde bazı kişilerde sivilce oluşumu artabilmektedir. Özellikle şeker oranı yüksek poğaça, börek, çikolata ve gazlı içecekler insülin direncini artırarak sivilce oluşumunu arttırabilir.