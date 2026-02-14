Her şey 10 dakikada oldu! 4 gollü maçta kazanan çıkmadı! Gençlerbirliği 2-2 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Dört golün çıktığı mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada Samet Akaydın’ın kendi kalesine gönderdiği top sonrası öne geçti ancak VAR incelemesiyle bir önceki pozisyonda faul tespit edilince gol iptal edildi. Başkent temsilcisi 18. dakikada bu kez Ali Sowe’un kendi ağlarını sarsmasıyla 1-0’ı buldu. İlk yarının son anlarında Sekou Koita sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkararak takımını soyunma odasına 2-0 üstün götürdü.

10 DAKİKADA DÖNÜŞ

İkinci yarıda oyundan kopmayan Karadeniz temsilcisi, son bölümde geri dönüşe imza attı. Mithat Pala 77. dakikada attığı golle umutları yeşertti. Aynı oyuncu 87. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak skora dengeyi getirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 23’e, Rizespor ise 21’e yükseltti. Başkent ekibi gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına konuk olacak, Rizespor ise sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak.