Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızına kafayı taktı... Sezon sonu imzayı atabilir

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak istediği Altay Bayındır için umudunu yaza bıraktı. Manchester United’ın ara transferde izin vermediği milli kaleci için sezon sonu şartlar zorlanacak. Kararda, siyah-beyazlıların mevcut kalecilerinin performansı belirleyici olacak.

Cevdet Berker İşleyen
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Beşiktaş, kış transfer döneminin son bölümünde kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Altay Bayındır için girişimlerde bulunmuş, ancak Manchester United yönetimi bu talebe olumlu yanıt vermemişti.

SEZON SONU ONAY

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirilmesi planlanıyor ve yaz transfer döneminde milli file bekçisinin ayrılığına onay çıkma ihtimali bulunuyor.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Takvim gazetesinin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Altay Bayındır ile temasını tamamen kesmiş değil. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde şartların oluşması halinde milli kaleci için yeniden resmi adım atmayı hedeflediği ifade ediliyor.

GERİ DÖNEBİLİR

27 yaşındaki kaleci, bu sezon Manchester United formasıyla az sayıda şans buldu. Altay Bayındır, görev aldığı 6 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş’ın ise kaleci performanslarına bağlı olarak yaz aylarında transfer hamlesini netleştirmesi bekleniyor.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

