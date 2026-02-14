Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızına kafayı taktı... Sezon sonu imzayı atabilir

Beşiktaş, kış transfer döneminin son bölümünde kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Altay Bayındır için girişimlerde bulunmuş, ancak Manchester United yönetimi bu talebe olumlu yanıt vermemişti.

SEZON SONU ONAY

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirilmesi planlanıyor ve yaz transfer döneminde milli file bekçisinin ayrılığına onay çıkma ihtimali bulunuyor.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Takvim gazetesinin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Altay Bayındır ile temasını tamamen kesmiş değil. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde şartların oluşması halinde milli kaleci için yeniden resmi adım atmayı hedeflediği ifade ediliyor.

GERİ DÖNEBİLİR

27 yaşındaki kaleci, bu sezon Manchester United formasıyla az sayıda şans buldu. Altay Bayındır, görev aldığı 6 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş’ın ise kaleci performanslarına bağlı olarak yaz aylarında transfer hamlesini netleştirmesi bekleniyor.