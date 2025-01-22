Her şey 2 dakikada oldu! Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'nde kabusu yaşadı... Kader maçında beklenmedik skor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Bologna ile Dortmund Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Bologna oldu.

KADER MAÇINDA 'KABUS'

Oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Nuri Şahin'in ekibi, Alman basını tarafından 'kader maçı' olarak nitelendirilen bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırken 8. maçında da galibiyet alamamış oldu.

Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Serhou Guirassy'nin penaltı golüyle öne geçen Borussia Dortmund, oyunun son bölümünde rakibine teslim oldu.

HER ŞEY 2 DAKİKADA OLDU

Maçın 64. dakikasında oyuna giren Thijs Dalinga, 71. dakikada skora eşitliği getirdi, 72. dakikada Samuel Illing Junior'a asistini yaptı.

İLK GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde eden Bologna, puanını 5'e çıkardı. Dortmund, gelecek hafta Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Bologna ise Sporting Lizbon deplasmanına gidecek.