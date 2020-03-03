Her şey iletişimle başlıyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) kurum içi eğitim programı çerçevesinde düzenlenen, “Kurumsal İletişim ve Etkili Geri Bildirim” eğitiminde konuşan Eğitmen Veysel Sami Berikan, hem çalışma hayatında, hem de kendi yaşantımızda geri bildirim kalitesinin öncelikle iletişimden başladığını söyledi.

Samsun TSO, 2020 yılı kurum içi eğitim takvimi kapsamında, personele yönelik olarak “Kurumsal İletişim ve Etkili Geri Bildirim” eğitimi düzenlendi. Eğitmen Veysel Sami Berikan’ın anlatımıyla gerçekleştirilen eğitim programına, Samsun il ve ilçe Oda-Borsa personelleri de katıldı. Gurup çalışmalarıyla interaktif şekilde geçen eğitimde, Berikan “Geri Bildirimi Oluşturan Unsurlar”, “Çatışma Yönetimi”, “Toplantı Yönetimi” ve “Kurum İçi ve Dışı İletişim” başlıklarında sunum yaptı.

"Birbirinizi dinleyin, öz konuşun"

Çalışma hayatında yaşam kalitesinin ve geri bildirim kalitesinin öncelikle iletişimden başladığına vurgu yapan Veysel Sami Berikan, “Çalışma hayatında belirsiz ifadeler, yersiz tekrarlar bizi felakete sürükler. Duruma olumlu beklentilerle yaklaşın. İtirazlarını önceden tahmin edin ve bunu seslendirin. Yaptığınız çalışmaları sembolleştirin, sayılaştırın ve olabildiğince sadeleştirin. Karşı tarafın ihtiyaçlarına yanıt verin ve onların dilinden konuşun. Yaşam kalitemiz, geri bildirim kalitemiz önce iletişimden başlıyor. Bilmiyorsanız, bilmediğinizi söyleyin, kendi tecrübelerinizi başkasıyla kıyaslamayın ve en önemlisi birbirinizi dinleyin, öz konuşun. Dinlemek anlamaktır” dedi.