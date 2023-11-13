Her şey ilk 6 dakikada oldu! Brezilya Serie A'da kulüp hissedarı, maç oynanırken VAR odasını bastı!

Gremio ile Corinthians, Brezilya Serie A'nın 34. haftasında kozlarını paylaştı. Birçok olayın yaşandığı ve oldukça yüksek bir tansiyonda oynanan maçta kazanan taraf Corinthians oldu. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan konuk ekibin golünü 32. dakikada Angel Romero kaydetti.

VAR ODASINI BASTI

Karşılaşmanın devre arasında ise Corintians'ın hissedarı Alessandro Nunes ile birkaç kulüp çalışanı, VAR odasına girmeye çalıştı.

Öfke patlaması yaşadığı görülen Nunes ile çalışanlara görevliler müdahale etti ve odaya kimse alınmadı.

HER ŞEY, İLK 6 DAKİKADA OLDU

Corinthianslı Matheus Bidu, ceza sahasına girerek şut çekeceği sırada arkadan gelen Gremiolu Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Corinthians cephesi penaltı itirazında bulundu ancak hakem oyunun devam etmesini istedi.

Bu pozisyonun hemen ardından Gremio, soldan Lucas Besozzi ile hızlı hücuma kalktı ve Corinthianslı Bruno Mendez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Corinthianslı oyuncu önce sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrasında hakem, Mendez'i kırmızı akrtla oyundan ihraç etti. Corinthians oyuncuları ve teknik direktör Mano Menezes, hem penaltı hem kırmızı kart pozisyonu için yoğun itirazda bulundu.









