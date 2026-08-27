Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! Görenleri kızdıracak

Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini Fransa'da bitirdi. İsmail Kartal ve ekibi Lyon'u eleyerek Fenerbahçe'yi uzun yıllarında ardından Şampiyonlar Ligi'ne götürdü.

DEV GELİRİ KASAYA KOYDU

Fenerbahçe dev bir gelirin de sahibi olurken, Sarı-lacivertliler 18 milyon 620 bin euro katılım payı aldı. Kat sayı ve diğer gelirlerle birlikte 31.8 milyon euro'yu kasasına koydu. Galatasaray ise bu sezon 30 buçuk milyon euro kazandı.

18 yıllık hasretin bitmesiyle dün akşamdan bu yana Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sevinç yaşıyor.

FENERBAHÇELİLER KIZDIRACAK PAYLAŞIM

Galatasaray da duruma kayıtsız kalamayarak Fenerbahçelileri kızdıracak bir göndermeye imza attı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya sayfasından, kükreyen bir aslan ve çok sayıda şampiyonlar ligi sezonunu temsil eden futbol toplarının olduğu bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşıma da "Gala'da sıradan bir gün daha" notu düşüldü.

Söz konusu paylaşım Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım;