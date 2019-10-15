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Her şeyden kaçıp köye yerleştiler: İyi ki geldik!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Erhan ve Gülbahar Akbalık çifti, 5 yıl önce kızları Masal’ı temiz, sakin ve huzurlu bir ortamda yetiştirmek için köylerine döndüler.

İstanbul’da 2010 yılında tanıştıktan sonra hayatlarını birleştiren üniversite mezunu Erhan ve Gülbahar Akbalık çifti, çocuklarının doğumuna kısa bir süre kala hayatlarının seyrini değiştirmeye karar verdi. Akbalık çiftinin, büyükşehirde iyi bir kariyer yapma imkanları olmasına rağmen çocuklarını doğayla iç içe, sakin ortamda büyütmek için köye dönmeye karar verdi. Akbalık çifti, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Aşağıçerçi köyünde atıl durumda bulunan alabalık tesisindeki binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının yüzde 50 hibe desteğiyle otele çevirerek, buraya yerleşti.


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Anahtar Kelimeler:
köy köy yaşantısı göç köye yerleşen çift büyükşehir

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