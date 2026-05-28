Her yer sıcaktan kavrulurken orada serin rüzgarlar esiyor! Türkiye'nin aranan noktası

Tercan ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, Erzincan-Bingöl sınırında, yaklaşık 2 bin metre rakımda yer alıyor. Munzur Dağları’ndan gelen sular ve kaynak sularıyla beslenen şelale, yıl boyunca akışını sürdürüyor.

YAYLADA KEYİFLER YERİNDE

Yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi’ne dökülen şelalenin suları, kilometrelerce ilerledikten sonra Karasu Nehri ile birleşiyor. Yaz aylarında hava sıcaklığının yaklaşık 16 dereceye ulaştığı bölgede ziyaretçiler yayla havasının keyfini çıkarıyor.

"GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"

Ulaşımın dağ yolu üzerinden sağlanması nedeniyle fazla bilinmeyen Konarlı Şelalesi, doğal yapısını büyük ölçüde koruyor.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, şelalenin Erzincan’ın bakir bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Kaynak suyunun yaklaşık 500 metre uzaklıktan çıkarak Konarlı Deresi’ne döküldüğünü ifade eden Ayan, "Baştan Erzincan’da yaşayanlar olmak üzere herkesin burayı görmesi lazım. Gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır