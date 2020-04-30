YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Her yıl dolup taşan Mevlana Meydanı'nda koronavirüs sessizliği

Her yıl dolup taşan Mevlana Meydanı'nda koronavirüs sessizliği

KONYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Her yıl dolup taşan Mevlana Meydanı'nda koronavirüs sessizliği

ABDULLAH COŞKUN - Her yıl ramazan ayında toplu iftarların verildiği Mevlana Meydanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde boş kaldı.

Her sene ramazan ayının gelmesiyle Mevlana Türbesi ile yanındaki meydan, binlerce insanın akınına uğruyordu. Aileleriyle meydana gelen binlerce yerli ve yabancı turist, meydanın etrafında düzenlenen iftar davetlerine katılıyordu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerle ziyarete kapatılan Mevlana Türbesi ve etrafındaki meydan, ramazan ayında sessizliğe büründü.

Daha önceki ramazanlarda adım atılacak yer bulunmayan tarihi meydanın tamamen boş kaldığı gözlendi.

Ramazan ayı boyunca namaz kılmak isteyenlerin boş bırakmadığı Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi de boş kaldı.

Meydanın ve caminin sessizliği drone ile çekilen fotoğraflara ve görüntülere yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
Konya koronavirüs Mevlana Sessizlik

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Konya Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:48
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Vatan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.