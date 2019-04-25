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Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Her yıl yaklaşık 73 milyon köpek balığı bu çorba yüzünden katlediliyor. Sebebi ise balıkların yüzgeçlerinden çorba yapmak...

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Sırf keyif uğruna yılda milyonlarca balık yüzgeç çorbası için tabir yerindeyse işkenceye uğruyor.

Avlanan köpek balıklarının yüzgeçleri kesiliyor, ve ardından tekrar denize bırakılıyor. Hayvanlara yapılan bu işkence her yıl düzenli olarak devam ediyor!

Yüzgeçleri olmadan yüzemeyen, avlanamayan balıklar bir süre sonra denizin dibine batarak boğuluyorlar.

Hayvanlara yapılan bu işkencenin yanında ekosistem de büyük ölçüde zarar görüyor.

Asya'da bu çorbanın tüketimi zenginlik ve mevkinin gösterisi olarak kabul ediliyor. Çin ve Vietnam mutfağında yaygın olarak tüketilen yüzgeç çorbası, düğünlerde de servis edilebliyor. Yani bir bakıma bu çorbanın geleneksel boyutunun da olduğunu söyleyebiliriz.

Çin'de başka bir söylenti ise, çorbanın kansere iyi gelmesi yönünde. Tabii bu sadece bir söylenti, bu konuyla ilgili bilimsel bir dayanak yok...


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