Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Erhan Gürsel
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 17, Gökşen Fitik 9, Sykes 18, Bentley 18, Sanders 10, Melis Talay, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12
OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 6, Nilay Kartaltepe 14, Pelin Derya Bilgiç 12, Ogunbowale 12, Leedham 4, Damla Gezgin 4
1. Periyot: 20-22
Devre: 47-40
3. Periyot: 62-57
5 Faulle Çıkan: 37.16 Nilay Kartaltepe (OGM Ormanspor)
MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 86-67 yendi.
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