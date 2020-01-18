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  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

MERSİN HABERLERİ  | 18.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 86 - OGM Ormanspor: 67

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Erhan Gürsel

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 17, Gökşen Fitik 9, Sykes 18, Bentley 18, Sanders 10, Melis Talay, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12

OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 6, Nilay Kartaltepe 14, Pelin Derya Bilgiç 12, Ogunbowale 12, Leedham 4, Damla Gezgin 4

1. Periyot: 20-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 62-57

5 Faulle Çıkan: 37.16 Nilay Kartaltepe (OGM Ormanspor)

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 86-67 yendi.

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