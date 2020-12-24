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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

HATAY HABERLERİ  | 24.12.2020 18:01 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 - Beşiktaş HDI Sigorta: 69

Salon: Antakya

Hakemler: Can Mavisu, Halil Erkoç, Eyyüp Ayhan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 9, Prince 12, Ben Abdelkader 24, Ndour, İdil Türk 5, Gizem Başaran 4

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 7, Melisa Korkmaz 9, Salvadores 18, Bradford 20, Ivankovic 8, Elif Bayram 7, Senay Zeybek, Nisa Yalçın

1. Periyot: 9-15

Devre: 22-34

3. Periyot: 38-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-57 yendi.

Öte yandan, tribünde maçı izleyen her iki takımın yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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