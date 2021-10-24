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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya 07 Basket: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 70

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Erhan Gürsel, Hande Öztürk, Çağlar Özkan

Antalya 07 Basket: Gamze Takmaz 7, Davis 25, İvankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Jones 22, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo 8, Sibel Özel 5

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Williams 30, Sventoraite 5, Helin Boybeyi 5, Slocum 17, Brezinova 7, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 3, Derin Kaya 3, Gizem Tüzün

1. Periyot: 21-16

Devre: 39-31

3. Periyot: 60-53π

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Antalya 07 Basket, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 81-70 mağlup etti.

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