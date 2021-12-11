Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök, Hazlı Çisil Güngör, Mesut Öztürk

Nesibe Aydın: Thomas 25, Nacickaite 10, Harika Gözde Eldaş 12, Coates 21, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Meltem Yıldızhan 10, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 13, Zellous 20, Hayes 15, Sinem Ataş 10, Anigwe 2, Esra Ural Topuz, Thomas 13, Fatmanur Karakaş, Holingsvorth 3

1. periyot: 18-14

Devre: 46-37

3. periyot: 66-48

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz