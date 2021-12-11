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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11.12.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesibe Aydın: 84 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 76

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök, Hazlı Çisil Güngör, Mesut Öztürk

Nesibe Aydın: Thomas 25, Nacickaite 10, Harika Gözde Eldaş 12, Coates 21, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Meltem Yıldızhan 10, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 13, Zellous 20, Hayes 15, Sinem Ataş 10, Anigwe 2, Esra Ural Topuz, Thomas 13, Fatmanur Karakaş, Holingsvorth 3

1. periyot: 18-14

Devre: 46-37

3. periyot: 66-48

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti.

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