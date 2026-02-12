MAGAZİN

Kadroda yer alması tepki çekti! Bahçeşehir Üniversitesi'nden Meltem Cumbul açıklaması gecikmedi

Meltem Cumbul'un akademik ünvanına ilişkin iddialar sonrası Bahçeşehir Üniversitesi açıklama yaptı. Üniversite, atama ve görev süreçlerinin liyakat ve kurumsal ilkeler çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek Cumbul'un görevini sürdürdüğünü duyurdu.

Kadroda yer alması tepki çekti! Bahçeşehir Üniversitesi'nden Meltem Cumbul açıklaması gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Meltem Cumbul'un, akademik bir ünvan bulunmamasına rağmen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sahne Sanatları Bölüm Başkanı olarak atandığı ve kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından bu kez akademik kadroya dahil edildiği iddiaları gündeme gelmişti.

Söz konusu iddiaların ardından Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'ndan yazılı bir açıklama geldi. Meltem Cumbul ise üniversitenin yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadroda yer alması tepki çekti! Bahçeşehir Üniversitesi nden Meltem Cumbul açıklaması gecikmedi 1

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Son günlerde Sayın Meltem Cumbul hakkında çeşitli mecralarda yer alan iddiaları üzüntüyle takip etmekteyiz. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı olarak, tüm akademik ve sanatsal faaliyetlerimizde etik ilkelere, akademik özgürlüğe, sanatsal ifade çeşitliliğine ve liyakate büyük önem vermekteyiz. Bünyemizde eğitim süreçlerine dahil olan tüm personelimiz, bu ilkeler doğrultusunda titizlikle seçilmiş; eğitim, sanat ve meslek yaşamlarında önemli birikim ve kariyer ortaya koymuş değerli isimlerdir.

Konservatuvarımızın temel önceliği, öğrencilerimize nitelikli, güvenli ve çağdaş bir sanat eğitimi sunmak; onların sanatsal ve akademik gelişimlerini özenle desteklemektir. Eğitim süreçlerimiz, öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebildikleri, saygı ve güvene dayalı bir ortamda yürütülmektedir. Sayın Meltem Cumbul, gerek sanatsal kariyeri gerekse öğrencilerle kurduğu iletişim süreçlerinde, Konservatuvarımızın bu yaklaşımı ve temel değerleriyle uyumlu bir şekilde görev yapmaktadır. Konservatuvarımızın itibarını zedeleyebilecek her türlü yaklaşımın hem bireysel hem de kurumsal düzeyde zarar verici olduğunun altını çizmek isteriz.

Kadroda yer alması tepki çekti! Bahçeşehir Üniversitesi nden Meltem Cumbul açıklaması gecikmedi 2

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı olarak, öğretim elemanlarımızın, idari kadromuzun ve verdiğimiz eğitimin arkasında durduğumuzu; tüm süreçlerin hukuki ve kurumsal çerçevede, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla değerlendirileceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.''

Kadroda yer alması tepki çekti! Bahçeşehir Üniversitesi nden Meltem Cumbul açıklaması gecikmedi 3

