Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Ara transferde Fenerbahçe'ye imza atan N'Golo Kante'nin, Suudi Arabistan'dan ayrılışının arkasındaki sır perdesini efsane isim araladı. Al-Ittihad'ın Kante ile yolları ayırma sebebinin, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi transfer edebilmek olduğu ortaya çıktı. İşte transfer domino etkisinin detayları...

Emre Şen
SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katarak dünyada ses getirdiği N'Golo Kante hamlesinin arka planında çarpıcı bir "takas stratejisi" yattığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin hem En-Nesyri satışından kazanç sağladığı hem de Kante'yi kaptığı bu sürecin detaylarını, Al-Ittihad'ın efsane ismi Mohammed Noor açıkladı.

"KANTE'Yİ EN-NESYRI İÇİN GÖNDERDİLER"

Fenerbahçe nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro luk restleşme! 1

20 yıl Al-Ittihad forması giyen Noor, Suudi kulübünün Kante ile yolları ayırma kararının altında yatan asıl nedenin Youssef En-Nesyri olduğunu belirtti.

Al-Hilal'e transfer olan Karim Benzema'nın boşluğunu doldurmak isteyen Al-Ittihad yönetimi, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsünü gözüne kestirdi. Ancak bu transferi bitirebilmek ve bütçede yer açabilmek için Kante'nin feda edilmesi gerekiyordu.

42 MİLYON EURO'LUK RESTLEŞME

Fenerbahçe nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro luk restleşme! 2

Mohammed Noor, Kante ile yönetim arasında yaşanan sözleşme krizinin detaylarını da paylaştı. Yönetim, Kante'ye yıllık 20 milyon Euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme önerdi. Fransız yıldız, 2 yıllık sözleşmede (Toplam 42 milyon Euro) ısrarcı oldu. Kulüp sonradan 2 yıllık talebi kabul etse de ipler çoktan gerilmişti ve Al-Ittihad, En-Nesyri hedefine odaklanarak Kante'nin sözleşmesini feshetme yoluna gitti.

FENERBAHÇE'NİN ÇİFTE ZAFERİ

Fenerbahçe nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro luk restleşme! 3

Bu süreç Fenerbahçe için "kazan-kazan" durumuyla sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler, En-Nesyri'yi yüksek bedelle Al-Ittihad'a gönderirken, boşa çıkan N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak tarihi bir operasyona imza atmış oldu.

