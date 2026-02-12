Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katarak dünyada ses getirdiği N'Golo Kante hamlesinin arka planında çarpıcı bir "takas stratejisi" yattığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin hem En-Nesyri satışından kazanç sağladığı hem de Kante'yi kaptığı bu sürecin detaylarını, Al-Ittihad'ın efsane ismi Mohammed Noor açıkladı.

"KANTE'Yİ EN-NESYRI İÇİN GÖNDERDİLER"

20 yıl Al-Ittihad forması giyen Noor, Suudi kulübünün Kante ile yolları ayırma kararının altında yatan asıl nedenin Youssef En-Nesyri olduğunu belirtti.

Al-Hilal'e transfer olan Karim Benzema'nın boşluğunu doldurmak isteyen Al-Ittihad yönetimi, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsünü gözüne kestirdi. Ancak bu transferi bitirebilmek ve bütçede yer açabilmek için Kante'nin feda edilmesi gerekiyordu.

42 MİLYON EURO'LUK RESTLEŞME

Mohammed Noor, Kante ile yönetim arasında yaşanan sözleşme krizinin detaylarını da paylaştı. Yönetim, Kante'ye yıllık 20 milyon Euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme önerdi. Fransız yıldız, 2 yıllık sözleşmede (Toplam 42 milyon Euro) ısrarcı oldu. Kulüp sonradan 2 yıllık talebi kabul etse de ipler çoktan gerilmişti ve Al-Ittihad, En-Nesyri hedefine odaklanarak Kante'nin sözleşmesini feshetme yoluna gitti.

FENERBAHÇE'NİN ÇİFTE ZAFERİ

Bu süreç Fenerbahçe için "kazan-kazan" durumuyla sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler, En-Nesyri'yi yüksek bedelle Al-Ittihad'a gönderirken, boşa çıkan N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak tarihi bir operasyona imza atmış oldu.