Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Kemal Digilli, Alper Gökçebel

OGM Ormanspor: Robinson 12, Gökşen Fitik 4, Sevgi Uzun 14, Cowan 17, Lucet 3, Meltem Avcı 2, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Holingsvorth 10, Fagbenle 10, Hayes 20, Thomas 11, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay 2, Sinem Ataş 6, Anigwe 10, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 18-16

Devre: 34-38

3. Periyot: 45-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 77-57 mağlup etti.



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